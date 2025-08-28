Tras un proceso judicial que se extendió más de lo previsto, luego de que el acusado aprovechara la falta de controles para escapar a Chile, finalmente se conoció la condena contra Miguel Alejandro Vargas Nehuén, autor del femicidio de Ana Calfín.

Declarado culpable por un jurado popular, Vargas Nehuén recibió este jueves la única pena posible para el crimen que cometió: perpetua. Aunque el final estaba anunciado, la confirmación de boca del juez provocó la reacción de la familia de la víctima, que no ocultó su emoción.

Medios presentes en la oficina judicial de Esquel registraron los abrazos sentidos entre los familiares, varios de ellos con lágrimas en sus ojos. Aunque no tenían nada para festejar, su reacción fue una muestra de alivio luego de una lucha tan larga como difícil para obtener justicia.

UNA FUGA QUE GENERÓ INDIGNACIÓN

En abril de este año, tras el veredicto que declaró culpable de femicidio y en la previa de la audiencia de cesura de pena, Miguel Alejandro Vargas Nehuén se fugó hacia Chile.

Estaba detenido con prisión domiciliaria en la casa de su madre, quien avisó que se había escapado. “Luego del veredicto que lo declaró culpable, la fiscal pidió que le revocaran la domiciliaria, pero el juez Daniel Novarino decidió que quedara ahí por su comportamiento”, contó a ANDSUR Daniela Santillán, sobrina de la victima.

La decisión del magistrado desató fuertes críticas. Entre las voces que se expresaron estuvo la del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. “Es incomprensible la decisión del juez, jurídica y lógicamente. Dice que la fiscal no justificó la preventiva. Yo hago un análisis jurídico: si estaba con prisión preventiva durante casi todo el proceso, cursando domiciliaria, quiere decir que los riesgos procesales estaban establecidos desde hace mucho", remarcó el funcionario.

En mayo, Vargas Nehuén fue capturado en Chile. Tras un proceso judicial y diplomático, fue extraditado el miércoles 20 de agosto. Su arribo se produjo a través del Paso Internacional Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, donde fue recibido por una comisión de la Unidad Operativa Federal Esquel.

Posteriormente, la Unidad Regional Esquel de la Policía Provincial asumió la custodia del femicida, quien quedó alojado en una comisaría local y luego fue trasladado al IPP de Trelew, desde donde este jueves siguió la audiencia de cesura de pena de manera online.

EL FEMICIDIO DE ANA CALFÍN

El 6 de agosto de 2023, "Anita", como la conocían, sufrió quemaduras de consideración y falleció el 18 del mismo mes tras estar hospitalizada. Su expareja está sindicada como el autor del hecho.

Daniela relató que ese día Ana había estado en su casa, ya que estaba construyendo su vivienda en las cercanías, en el barrio Lennart Englund. Al poco tiempo de que se retirara, alertaron a la familia de que se escuchaban gritos. Cuando llegaron, la mujer ya estaba quemada desde la cabeza hasta la cintura y su pareja la había rociado con agua.

Rápidamente la trasladaron a la guardia del Hospital Zonal Esquel en ambulancia, en grave estado. Calfín pasó a terapia intensiva en un estado crítico, porque las heridas provocadas por el fuego eran profundas y tenía afectados sus órganos. Falleció a los 38.

La familia y la fiscalía sostuvieron que se trató de un crimen, mientras que el acusado argumentó que fue un accidente doméstico y que la mujer se prendió fuego mientras prendía la cocina de leña. Tras escuchar a testigos y peritos, e jurado popular dio a conocer su veredicto: declaró a Vargas Nehuén culpable de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre a una mujer en contexto de violencia de género.