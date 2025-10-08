Fatal accidente en Santa Cruz: una mujer de 72 años murió en un impresionante vuelco

Una mujer de 72 años murió este miércoles por la tarde en un accidente fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N°3, a pocos kilómetros del paraje Lemarchand, en la provincia de Santa Cruz.

El hecho, según confirmó la policía provincial, se produjo cuando un Fiat Cronos en el que viajaban cinco personas perdió el control y volcó tras varios giros sobre la banquina.

El auto era conducido por una mujer de 34 años, hija de la víctima, quien iba acompañada por su pareja y sus dos hijas menores de edad. Las primeras pericias indican que el coche circulaba en dirección sur cuando, por motivos que aún se investigan, la conductora no pudo controlar el vehículo, provocando el vuelco.

A raíz del siniestro, la madre de la conductora falleció en el lugar a causa de las heridas sufridas, mientras que los demás ocupantes fueron rescatados con lesiones y trasladados de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde permanecen bajo observación médica.

“Ante la gravedad del siniestro, se solicitó la presencia de personal de Bomberos y ambulancias del hospital local y de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. En el lugar se constató el fallecimiento de la mujer de 72 años, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados para su atención médica”, indicó la Policía de Santa Cruz en un parte oficial difundido horas después.

De acuerdo con fuentes judiciales, el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N°2 de Río Gallegos ordenó realizar las actas de fijación de domicilio, toma de testimonios y exámenes médicos a los sobrevivientes. Además, se dispuso que el personal de la División Accidentología Vial lleve adelante las pericias técnicas para determinar las causas del vuelco, que no se descarta haya estado vinculado con las condiciones climáticas adversas que afectan a la zona desde el inicio de la semana.

El cuerpo de la víctima fue retirado del lugar por la Unidad de Traslados del Poder Judicial y trasladado hacia la Morgue Judicial de Río Gallegos para la correspondiente autopsia. El vehículo siniestrado, en tanto, fue removido mediante grúa policial y quedó resguardado en la dependencia interviniente, como parte del proceso investigativo.