Un hombre de aproximadamente 60 años, residente de Caleta Olivia, falleció en un accidente de tránsito ocurrido mientras circulaba en sentido sur-norte a bordo de una camioneta Chevrolet S-10. La víctima, que viajaba sin acompañantes, fue identificada extraoficialmente con el apellido Ramos.

Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del volante por razones que aún se investigan, lo que provocó que el vehículo se cruzara de carril y volcara en repetidas ocasiones. La camioneta quedó en posición normal, pero a varios metros de la cinta asfáltica.

Las hipótesis iniciales sugieren que el hombre podría haber sufrido una descompensación, ya que no se encontraron huellas de frenada en el pavimento y no habría indicios de la participación de otro vehículo en el accidente.

Al arribar al lugar, un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal constató que el conductor, quien se encontraba dentro del habitáculo, ya no presentaba signos vitales.

Según informó La Opinión Austral, la víctima sería el propietario de un taller de venta y reparación de baterías de automóviles ubicado en el barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia.

En el lugar del hecho también intervinieron dos dotaciones de bomberos, personal de la Comisaría Tercera, de Protección Civil y de Tránsito Municipal para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. Se guarda el comunicado oficial de las autoridades para esclarecer las causas del fatal suceso.

TRÁGICOS ACCIDENTES EN SANTA CRUZ EN 2025

El pasado 24 de julio, cuatro personas murieron tras un fuerte choque ocurrido durante la noche en la ruta nacional 3, en la provincia de Santa Cruz, en dirección al norte, entre un micro de larga distancia y un camión.

El hecho ocurrió a pocos kilómetros del ingreso norte a la capital provincial, en la zona de Güer Aike.

Las cuatro víctimas fatales murieron en el acto, según informaron fuentes policiales. En el micro de la empresa Andesmar viajaban alrededor de 25 personas y varias de ellas tuvieron que ser derivados al Hospital Regional de Río Gallegos por heridas de diversas gravedad.

El micro había salido de Río Gallegos y tenía como destino la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Los primeros informes brindados por la Policía indican que el camión impactó desde atrás al colectivo, provocando que este se desplazara más de 500 metros fuera de la calzada. Producto del fuerte choque, el camión volcó y quedó tumbado al costado de la ruta.

Los peritos investigan las causas del choque y las hipótesis podrían ser que el chofer se haya quedado dormido al volante o una mala maniobra en un sobrepaso, informó Clarín.