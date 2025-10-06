La Comarca Andina se encuentra conmocionada por un trágico accidente de tránsito que se cobró la vida de una joven madre y dejó a su pequeña hija con graves heridas. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en la Ruta Provincial N° 16, en el tramo correspondiente a Villa del Lago, en la jurisdicción de Lago Puelo. La víctima fue identificada por fuentes policiales como Laura Romano Abrea, de 34 años.

El siniestro involucró a dos vehículos y, según las primeras pericias, se desencadenó por una concatenación de factores que ahora son materia de una profunda investigación judicial y policial, agravada por la confirmación de la presencia de alcohol en los ocupantes del segundo vehículo.

La mecánica del violento accidente

Según la información oficial proporcionada por las autoridades, el choque se produjo cuando el Fiat Uno que conducía la víctima impactó contra la parte trasera de un Nissan Sentra . Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en dirección al centro de Lago Puelo. Si bien en un primer momento circularon versiones sobre una posible colisión frontal, la hipótesis principal que manejan los investigadores se basa en un choque por alcance.

Las causas que provocaron que Romano Abrea perdiera el control de su rodado y colisionara con el otro automóvil todavía se están investigando. El impacto fue de tal magnitud que el Fiat Uno sufrió daños estructurales severos, lo que ocasionó el deceso inmediato de su conductora en el lugar del hecho, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Una niña herida y la confirmación de un hecho grave

Junto a la víctima fatal viajaba su hija, una niña de tan solo 6 años. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar lograron rescatar a la menor del interior del vehículo y, tras una primera evaluación, la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal de Esquel debido a la gravedad de sus lesiones, que incluían múltiples fracturas. Afortunadamente, desde el centro de salud informaron en las últimas horas que la niña se encuentra estable y fuera de peligro, recibiendo la atención médica necesaria y bajo la custodia de sus familiares.

La investigación dio un giro determinante cuando se confirmó el estado de los ocupantes del Nissan Sentra. En declaraciones a la prensa este lunes, la subjefa de la Unidad Regional Esquel, comisaria Carolina Pauli, brindó detalles cruciales. "En el Nissan viajaban cuatro personas mayores de edad: dos mujeres y dos hombres, todos oriundos de El Bolsón", explicó.

"Todos los ocupantes fueron derivados al hospital por los golpes producto de la colisión, y posteriormente se constató que sufrieron lesiones leves, sin gravedad", continuó la comisaria. Sin embargo, la revelación más grave fue la siguiente: “Todos iban alcoholizados”.

Investigación en marcha para identificar al conductor

Con la confirmación de que los cuatro ocupantes del Nissan Sentra estaban bajo los efectos del alcohol, la prioridad de la Fiscalía y la Policía es ahora determinar fehacientemente quién de ellos se encontraba al volante en el momento del siniestro, detalló EQS Notas.

"Ahora lo que resta determinar es quién iba manejando", afirmó la comisaria Pauli. Para ello, los investigadores ya se encuentran trabajando intensamente en la recolección de pruebas. "Ahora estamos trabajando con testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber captado el paso de los vehículos minutos antes del impacto", concluyó.