COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este viernes, familiares y amigos de Brian Gómez marcharán por el Centro de Comodoro pidiendo justicia.

La familia lo anunció en la fan page “Brian Gómez Justicia”, donde explicó las razones de la convocatoria que se realizará a partir de las 13:00 horas en la plaza de la Escuela 83.

“Vos vamos a concentrar en la plaza de la escuela 83 para así marchar pidiendo justicia por Brian,por todos los chicos víctimas de violencia y de abuso a la autoridad, para que no hayan más Brian. Pedimos el apoyo de la gente, que asistan para así ser escuchados. ‘La unión hace la fuerza’ y no hay duda de eso. Hoy nos tocó a nosotros como familia, como amigos, pero mañana podés ser vos el que tenga que salir a pedir justicia, y para que eso no pase marchamos todos juntos Justicia por Brian Gómez y por todos! Decimos Basta".

Brian Gómez falleció el domingo 23 de septiembre en el Hospital Regional, donde agonizó 8 días, luego de haber recibido una brutal golpiza a la salida del “Draw Pool Pub”, ubicado en la calle San Martín.

Por el hecho hay un policía señalado como sospechoso de provocar las graves heridas que terminaron con la muerte, Luis Ángel Hernández, mientras que otro de los uniformados que estaba sospechado, Santiago Casner, fue sobreseído por no haber sido reconocido por testigos.