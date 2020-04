COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Luego de que le concedieran prisión domiciliaria a presos en distintos puntos del país, por el temor de contagio de coronavirus en las cárceles, los internos de la Alcaidía Policial y de varias comisarías de Comodoro Rivadavia, reclaman que les den el arresto domiciliario.

El pedido se elevó luego de que se suspendieron las salidas transitorias en función de la emergencia por la pandemia, y en medio de estos reclamas se produjo quema de colchones dentro de pabellones y huelgas de hambre. Pero todos los hábeas corpus fueron rechazados.

En el marco de estos reclamos, Madres del Dolor de la ciudad decidieron iniciar un petitorio, y a través de un video publicado en redes sociales, anunciaron que solicitarán que no se acceda a la petición y que los presos cumplan las condenas correspondientes.

Al respecto, Karina Gallardo, madre de Ángel Vidal, asesinado el 20 de octubre de 2016, fue una de las voceras y a través de un video expuso: “Exigimos que asesinos, violadores y cada detenido cumpla con su condena como debe ser, porque a ninguno de nosotros nos dieron la oportunidad de seguir viviendo con nuestros seres queridos, fueron y los asesinaron”.

Por su parte, en otro de los videos, Claudia, abuela de Alan Nahuelmilla, quien fue torturado y asesinado el 14 de abril de 2018, manifestó: “Pido justicia, que los asesinos de mi nieto sigan pagando en la cárcel, se pidió cadena perpetua pero les dieron 18, 17 y 16 años y hay uno prófugo; que paguen como tienen que pagar porque me arrebataron la vida de mi nieto torturándolo y me lo mataron. Destrozaron nuestra vida, él era mi único nieto varón y el único hijo varón de mi hijo”.

Madres Del Dolor Comodoro Rivadavia

Por su parte, Olga Cañupan, una de las fundadoras de Madres del Dolor de la ciudad, manifestó: “No queremos que se aprovechen de esta situación. Por el momento la jueza Mónica García no permitió que accedieran por eso esperamos que siga firme en su decisión porque no hay suficientes tobilleras para controlarlos y la policía no puede andar controlando esto tampoco. Van a salir a delinquir o a hacer algo peor y las madres están preocupadas con esto”, dijo a Diario Crónica.

Asimismo, detalló que van a elevar un petitorio solicitando que no accedan a la domiciliaria y añadió que en el mismo se expresa la disconformidad pese a la situación excepcional que se vive, y recordaron que es el Estado quien debe asegurar la seguridad de la población, por lo que al impulsarse una excarcelación masiva, se estaría incumpliendo con una prioridad constitucional