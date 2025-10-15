El caso tuvo origen en septiembre de 2023, cuando un neuquino compró una notebook a través de Mercado Libre, abonando el monto correspondiente a un vendedor que operaba dentro de la plataforma. El comprador esperaba recibir el equipo, pero al llegar el paquete a su domicilio, solo encontró una resma de hojas A4. Tras el engaño, intentó comunicarse con el vendedor, quien nunca respondió, y luego presentó un reclamo formal ante la plataforma.

Sin embargo, Mercado Libre rechazó el pedido de reembolso, lo que llevó al afectado a recurrir a la Justicia Civil neuquina.

La defensa de la empresa y la respuesta judicial

En su descargo, Mercado Libre argumentó que no tiene responsabilidad directa sobre las operaciones que se realizan dentro del sitio, ya que su función es solo “facilitar el encuentro entre compradores y vendedores”. Se definió como un mero intermediario, sin intervención en la comercialización ni en la entrega de los productos.

La jueza María Eliana Reynals, del fuero civil de Neuquén, rechazó ese planteo y destacó que la empresa “no pudo demostrar la falta de culpa ni la existencia de una causa ajena” que la exima de responsabilidad.

La magistrada basó su fallo en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240), subrayando que el comprador actuó de buena fe y bajo la expectativa legítima de seguridad y confianza generada por la plataforma. “Mercado Libre crea una apariencia de confianza, donde el consumidor cree que la empresa garantiza el cumplimiento de las operaciones”, sostuvo Reynals.

Agregó que, al diseñar y administrar un ecosistema digital, la compañía asume deberes de organización, control, seguridad y trato digno hacia sus usuarios, lo que impide considerarla un simple intermediario.

El reclamo por la “Compra Protegida”

El usuario había solicitado la cobertura del programa Compra Protegida, una garantía promocionada por Mercado Libre para resolver conflictos en operaciones con fallas o fraudes. No obstante, la empresa rechazó el reclamo sin fundamentación clara, argumentando que el comprador no cumplía con los términos del servicio.

Para la jueza, esa exclusión fue “un acto unilateral e injustificado”:

“La decisión de excluir el reclamo del actor del programa Compra Protegida, sin fundamentación suficiente y en abierta contradicción con la publicidad desplegada en su sitio web, constituye un incumplimiento contractual y una infracción a la normativa vigente”, expresó Reynals.

La condena: restitución e indemnización doble

En su sentencia, la magistrada ordenó a Mercado Libre:

Devolver el monto abonado por la notebook no entregada.

Pagar los intereses devengados desde la fecha del reclamo.

Indemnizar al comprador con el doble del valor del producto, por los daños morales, la frustración y la pérdida de confianza sufridos.

La jueza destacó que el impacto emocional del fraude y la falta de respuesta adecuada afectaron los derechos del consumidor, quien confió en un sistema que promete seguridad y respaldo.