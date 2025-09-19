El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, seguirá cumpliendo prisión preventiva luego de que un tribunal de Río Negro rechazara el pedido de excarcelación y confirmara la prórroga de su prisión preventiva hasta diciembre. La decisión fue tomada por el juez federal subrogante Gustavo Zapata y avalada por el Tribunal de Impugnaciones con sede en General Roca, Río Negro.

El referente se encuentra detenido desde junio pasado tras ser capturado por la Policía Federal Argentina (PFA) de forma sorpresiva, sin orden judicial previa, en la localidad de El Bolsón, en Río Negro.

Jones Huala está imputado por asociación ilícita calificada. Según la defensa, se trata de una “mega causa RAM” armada a partir de la causa que ya fue juzgada en Chile. Sus abogados cuestionan la existencia como grupo violento de la RAM, señalando que no hay otros imputados ni pruebas de estructura organizativa.

Además, está imputado por sus declaraciones en la presentación del libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, en febrero pasado, donde reivindicó los atentados incendiarios y sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.

La fiscalía, a cargo de Ángela Pagano Matta, solicitó extender la detención argumentando que la libertad de Jones Huala podría entorpecer la investigación. También citó antecedentes de fuga y la falta de domicilio fijo del imputado.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

La defensa cuestionó la medida, calificando los argumentos de la fiscalía como imprecisos y criticando la aceptación de estos por parte de los jueces. También cuestionó la legalidad del procedimiento y denunció que la detención fue improvisada por el entonces juez subrogante Ezequiel Andreani.

Para sus abogados, la causa no es más que una persecución política. Consideran que la construcción del “terrorismo internacional” sirve como excusa para intervenciones judiciales o incluso militares, y alertan sobre un uso del caso para generar miedo político.

“La construcción del fantasma del ‘terrorismo internacional’ es una herramienta para abrir la puerta a intervenciones incluso militares por parte de quienes siempre están buscando excusas para el intervencionismo en nuestros países del sur global y debe encender las alarmas de quienes todavía creen en conceptos como soberanía o independencia nacional”, denuncian sus abogados.

Actualmente, Jones Huala sigue detenido en una dependencia carcelaria de Comodoro Rivadavia. La defensa sostiene que la investigación está en pañales y que la extensión de la preventiva es injustificada, mientras la fiscalía sostiene que su libertad podría dificultar el avance del caso.

La causa por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.