El referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 6 de Rawson, en Chubut, en el marco de una investigación por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. En septiembre pasado, la justicia rechazó su excarcelación y la extendió hasta diciembre.

El dirigente mapuche, que ya cumplió una condena en Chile por ataques incendiarios en el marco del reclamo territorial, inició este viernes una huelga de hambre líquida por tiempo indeterminado, desde la cárcel de máxima seguridad. La medida, según comunicó su defensa, busca reclamar un “juicio justo” y su traslado a la Unidad 14 de Esquel para poder estar más cerca de su familia.

Jones Huala fue arrestado en junio de 2024 en El Bolsón, durante un operativo de la Policía Federal Argentina, y trasladado luego a la prisión chubutense. Está acusado de asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público, cargos que su defensa considera arbitrarios y sin fundamentos sólidos.

Los abogados defensores, Eduardo Soares y Gustavo Franquet, sostienen que el proceso busca “armar una mega causa contra la RAM”, la Resistencia Ancestral Mapuche, de la cual Jones Huala es considerado líder.

¿QUÉ ES LO QUE RECLAMA?

Según publicó La Nación, el lonko exige la aplicación de pautas culturales específicas para prisioneros mapuches, además de la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos.

También reiteró su pedido por la autonomía de la Nación Mapuche y de otros pueblos originarios.

La investigación actual se tramita en la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche y se originó por declaraciones que Jones Huala realizó durante la presentación de su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”, donde se definió como “revolucionario, anticapitalista y antisistema”.

Cabe recordar que, en julio de 2024, mientras cumplía una condena en Chile, había llevado adelante una huelga de hambre seca durante más de un mes, que lo dejó en un estado de extrema gravedad. En agosto, la Corte Suprema chilena ordenó su liberación al determinar que estaba “ilegalmente privado de su libertad” por un error en el cálculo de su pena.

Ahora, desde Rawson, Jones Huala vuelve a utilizar la huelga de hambre como forma de protesta, en medio de un conflicto judicial y político que mantiene en tensión a la Patagonia.