En las últimas horas, la ex primera dama, Fabiola Yañez, presentó un nuevo material ante la Justicia que respalda sus denuncias de agresiones por parte de su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández.

Se trata de imágenes que incluyen una foto y un video donde se la puede ver aplicándose un tratamiento en su ojo derecho, que presenta un color morado, lo que sugiere la presencia de una lesión.

Esta presentación se suma a las imágenes previas presentadas por la expareja del abogado, en medio de la grave denuncia por violencia de género, y que tramita la causa judicial a través del fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías; que fueron obtenidas a través de mensajes de WhatsApp a María Cantero, ex secretaria de Fernández, en 2021.

Los allegados de Fabiola Yañez señalaron que estas nuevas imágenes son “para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo”.

La ex secretaria de Fernández, Maria Cantero, confirmó en su declaración ante la justicia la veracidad de las imágenes. “No me correspondía”, habría dicho, señalaron fuentes judiciales, sobre la situación de violencia que le habría contado la exprimera dama.

En su declaración, admitió que Fabiola le hablaba sobre los golpes y que habían discutido por los mensajes que le enviaba una amiga. Esa amiga sería Sofía Pacchi, la asesora de imagen durante la Fiesta de Olivos, quien también está citada a declarar en esta causa.

La ronda de declaraciones ante la justicia la inició la periodista Alicia Barrios que contó que conoció a Yañez por un programa social en el que estaban trabajando. Dijo que no vio agresiones pero contó que veía a Yañez como una persona que sufría “violencia emocional”, según publica Infobae.

Las declaraciones continuarán el próximo lunes cuando se presente Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta de Olivos durante los cuatro años de la presidencia de Fernández y que accedió a ese cargo por la estrecha relación que tenía con el entonces jefe de estado.