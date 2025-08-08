Un operativo de inteligencia de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro permitió detener este jueves en General Roca a Fabián Mercado, de 26 años, buscado por el asesinato de Verónica Acevedo en Tucumán, ocurrido en octubre de 2024.

El procedimiento, desarrollado sin resistencia y sin exposición pública, se concretó cerca del mediodía en Ruta 22 y calle Humberto Canale, donde el sospechoso vendía alfajores en un semáforo. Efectivos vestidos de civil confirmaron su identidad tras varios días de vigilancia.

De acuerdo con la investigación, Mercado residía en el barrio rural Chacramonte, al sur de la Ruta 22. La Policía realizó recorridas encubiertas en la zona hasta establecer su ubicación y ejecutar la captura sin contratiempos.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Con su detención, ya son tres los imputados por el crimen que están bajo custodia. El 2 de abril, en Plottier (Neuquén), fueron arrestados Ricardo “Zorro” Alderete (30) y Catriel Mercado (31), hermanos del acusado. La Justicia tucumana mantenía vigente una orden nacional de captura para dar con él.

Mercado permanece alojado en una unidad policial de Roca a disposición de la Justicia, mientras se coordina su traslado a Tucumán para enfrentar el proceso por homicidio.