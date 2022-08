Un vecino de Trelew perdió la tarjeta de crédito, no hizo la denuncia y pensó que no iba a pasar nada hasta que al mes siguiente le llegó el resumen de los gastos.

Fue entonces que se dio cuenta de que la tarjeta había ido a parar a las manos de alguien que la estaba utilizando en Trelew.

En el último resumen de la cuenta figuran compras realizadas por $ 38.000. El damnificado radicó la denuncia en estos días en la Comisaría Primera.

El jefe de La seccional, comisario Jorge Calderero, advirtió que en efecto alguien "vulnerando las medidas dispuestas por el Banco Central logró adquirir diversos elementos".

No es la primera vez que ocurren este tipo de casos en que un tercero utiliza una la tarjeta de crédito que no es suya. Calderero señaló por Radio 3 que hay comerciantes que no le piden el DNI al cliente cuando va a pagar con la tarjeta de crédito.

“En Trelew se han dado los casos de que algunos comerciantes no han pedido el documento y entonces eso posibilitó que se hicieran las adquisiciones que ahora perjudican a la víctima, al denunciante”, dijo el jefe de la Comisaría Primera.

SEGUNDO CASO

Por otro lado, surgió un segundo caso que tiene como víctima a un vecino de Trelew al que le figuran gastos realizados con la tarjeta de crédito en Adrogué, provincia de Buenos Aires.

En principio, según fuentes policiales, apunta a que alguien estaría "falseando los datos" del damnificado para poder utilizar la tarjeta de crédito.

Si bien el denunciante dio de baja la tarjeta, aún le siguen llegando notificaciones de compras realizadas en la localidad bonaerense.

Por otro lado, tamibién se especula que un tercero pudo haber recibido el plástico de reposición que envió la entidad bancaria al titular de la tarjeta.