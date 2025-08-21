Extraditaron a Esquel a Miguel Vargas Nehuen por el femicidio de Ana Calfin

Este miércoles por la noche, pasadas las 21 horas, Miguel Alejandro Vargas Nehuen llegó a Esquel tras ser extraditado desde Chile, en el marco de la causa por el femicidio de su ex pareja Ana Calfin.

Su arribo se produjo a través del Paso Internacional Cardenal Samoré, en Villa La Angostura, donde fue recibido por una comisión de la Unidad Operativa Federal Esquel.

El subcomisario Fernando Svagelj, jefe de la Unidad Federal en la ciudad, explicó que la entrega del detenido se realizó bajo coordinación de Interpol Chile. “La Policía Federal, ya en territorio argentino, procedió a detenerlo y trasladarlo a Esquel según el protocolo establecido”, señaló Svagelj.

Una vez en la ciudad, Vargas Nehuen fue trasladado al edificio de la fuerza ubicado en calle Alberdi 355, donde se realizaron los controles médicos correspondientes y los trámites administrativos que exige la detención. Posteriormente, la Unidad Regional Esquel de la Policía Provincial asumió la custodia del femicida, quien fue alojado en una comisaría local.

El traslado y alojamiento se realizaron en preparación para la audiencia de cesura de pena, que se llevará a cabo este jueves a las 11 horas en los Tribunales de Esquel. Allí, el juez Jorge Novarino evaluará la solicitud de la fiscal Rafaella Riccono, quien mantiene su postura de que Vargas Nehuen reciba la pena de cadena perpetua por el asesinato de Ana Calfin.

Según fuentes judiciales, la fiscal fundamentará la petición en los hechos comprobados durante la investigación, incluyendo pruebas periciales, testimonios y la imputación directa del detenido. La audiencia se espera con estrictas medidas de seguridad debido a la relevancia del caso y la conmoción social que generó el crimen en la localidad patagónica.

El femicidio de Ana Calfin causó impacto en la comunidad de Esquel y en la región, debido a la violencia del hecho y al seguimiento mediático que recibió. La extradición de Vargas Nehuen marca un paso clave en la búsqueda de justicia y cierra una etapa del proceso que había quedado pendiente tras su salida del país.

La Policía Federal y la Unidad Regional de Esquel trabajaron de manera coordinada para garantizar el traslado seguro del detenido, cumpliendo con los protocolos internacionales de extradición y seguridad penitenciaria. El operativo incluyó supervisión en el cruce fronterizo, traslado controlado hasta la comisaría y custodia permanente mientras se define la pena definitiva.

Con la audiencia de cesura programada para este jueves, se prevé que el caso tenga un desenlace judicial próximo, ratificando la expectativa de que el imputado reciba la condena más alta prevista por el Código Penal para los delitos de femicidio.

Con información de una gacetilla de prensa de la Policía Federal Argentina.