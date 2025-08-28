La delincuencia digital no se detiene y, en muchos casos, ni siquiera requiere estar en libertad para operar. En los últimos años se ha vuelto cada vez más común que personas privadas de su libertad utilicen teléfonos celulares desde el interior de las cárceles para cometer delitos como estafas, extorsiones o engaños virtuales.

Aprovechando redes sociales, mensajería instantánea y cuentas bancarias de terceros, los delincuentes logran establecer contacto con sus víctimas, generar confianza o temor y así obtener transferencias de dinero mediante amenazas o falsas promesas. Este tipo de maniobras crece a la par del uso cotidiano de la tecnología, lo que dificulta su detección temprana.

Frente a esta modalidad delictiva en expansión, las fuerzas de seguridad y las unidades de investigación especializadas en ciberdelitos intensificaron los controles, las tareas de inteligencia y los operativos dentro de establecimientos penitenciarios. En ese marco, en las últimas horas se dio un allanamiento en la cárcel de Trelew, que expuso un nuevo caso de extorsión virtual.

El hecho fue denunciado por un vecino de Esquel que recibió amenazas por redes sociales y mensajería privada, y terminó realizando transferencias bancarias por un total de $1.500.000. Tras una investigación, la Justicia logró rastrear el origen de los mensajes y ordenó un allanamiento dentro del penal, donde estaba alojado el presunto extorsionador.

Según fuentes oficiales, el preso habría utilizado Facebook y WhatsApp para comunicarse con la víctima. De esta manera, mediante amenazas, logró que realizara varias transferencias de dinero a cambio de “evitar consecuencias”.

Durante el procedimiento en la celda del interno, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, que ahora serán analizados por especialistas en cibercrimen para determinar cómo se llevó adelante la maniobra y si hay más personas involucradas.

El análisis del contenido digital será clave para comprobar quién envió los mensajes, cómo se movió el dinero y si hubo cómplices, tanto dentro como fuera del penal. La causa está a cargo de la Justicia, que investiga si existen otras víctimas o si esta modalidad ya se utilizó anteriormente.

OBTUVO FOTOS ÍNTIMAS, EXTORSIONÓ A UNA MUJER Y LE PIDIÓ CASI UN MILLÓN DE PESOS DESDE LA ALCAIDÍA DE TRELEW

La División Policial de Investigaciones (DPI) realizó un allanamiento el pasado jueves 21 de agosto en la Alcaidía de Trelew, donde se encuentra detenido el judicial Alejandro Borello, y secuestró diez dispositivos móviles que serán sometidos a peritaje en el marco de una causa por presunta sextorsión.

Una mujer denunció ser víctima de la estafa conocida como “sextorsión”, en la que le exigían dinero a cambio de no divulgar sus fotos íntimas. Por ello radicó una denuncia ante la policía de Chubut, que derivó en un allanamiento en la alcaidía de la ciudad de Trelew. Secuestraron varios teléfonos celulares.

El hecho fue denunciado por la víctima luego de haber recibido un mensaje a través de WhatsApp en el que, mediante un engaño relacionado con una sextorsión, le exigían el pago de $995.000.

Según relató en la denuncia policial, las transferencias debían realizarse a una cuenta bancaria vinculada a un hombre de 34 años, de apellido Borello, quien posee múltiples condenas en Trelew y actualmente cumple pena en la alcaidía.

Gacetilla de información de la Policía del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR