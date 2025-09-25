La mañana de este jueves se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de la investigación por el robo agravado al comercio de Comodoro “Hielo Kuui”, que tiene como imputado a un sospechoso identificado como J.L.

En la instancia judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva ya vigente, mientras que la defensa reclamó que se le conceda arresto domiciliario. Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia resolvió que el acusado continúe detenido por tres meses o hasta la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

El funcionario de fiscalía Maximiliano Morsucci argumentó que las condiciones que motivaron la detención preventiva no han variado y que, por el contrario, se incrementaron los riesgos procesales.

Además, señaló que existen elementos de convicción suficientes para considerar al imputado como probable coautor del delito investigado, con la acusación pública ya presentada. También sostuvo que el peligro de fuga se ha agravado debido a la gravedad del hecho y a la pena en expectativa, que en caso de condena sería de cumplimiento efectivo, considerando además los antecedentes penales.

Otro punto destacado por la fiscalía fue el riesgo de entorpecimiento del proceso, al advertir que una eventual liberación podría influir en víctimas y testigos de la causa. Por estos motivos, Morsucci solicitó al juez que se mantenga la medida cautelar por el mismo plazo previsto, hasta la instancia preliminar de un eventual juicio por jurados.

En contraposición, el defensor público Gustavo Oyarzún planteó la necesidad de aplicar una medida menos gravosa que asegure igualmente la presencia de su asistido en el proceso judicial. Para ello propuso sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, amparándose en un informe socioambiental elaborado por el área de Trabajo Social de la Defensa Pública. Según la presentación de Oyarzún, dicha alternativa permitiría cumplir con los fines del proceso sin mantener al acusado tras las rejas.

Tras escuchar a ambas partes, el juez Nicosia resolvió ratificar la continuidad de la prisión preventiva por un período de tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar. Fundamentó su decisión en la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación que persisten en el caso.

Los antecedentes del detenido

En junio de 2017, J.L. fue recapturado tras robar una notebook en Rada Tilly cuando gozaba de salidas transitorias. Personal de la Brigada realizó un rápido análisis de los videos y solicitó al fiscal de guardia, Juan Carlos Caperochipi, y a la funcionaria de fiscalía, Andrea Serer, la correspondiente orden de allanamiento y detención; ya que el asaltante se encontraba rebelde en un incidente de ejecución de condenas anteriores.

El ahora detenido fue condenado en 2012 a prisión de 4 años de cumplimiento efectivo. Cuatro años después fue nuevamente condenado por delitos contra la propiedad a 4 meses de prisión efectivos.