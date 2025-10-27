Un hombre fue brutalmente golpeado y abusado sexualmente en una casa del barrio Moure, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, la madrugada del pasado 25 de abril, luego de compartir bebidas alcohólicas con dos amigos que se convirtieron en sus agresores. La víctima logró escapar y debió ser internada en terapia intensiva en el hospital regional.

Eduardo Castelblanco y Diego Pascal fueron detenidos por el salvaje ataque y, actualmente, se encuentran con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación que los llevará a juicio oral y público.

La calificación provisoria en su contra es por “abuso sexual con acceso, mediante la utilización de un elemento, agravado por ser cometido por dos o más personas” en calidad de “coautores”.

REVISIÓN DE LA PREVENTIVA

Este lunes se concretó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva de Castelblanco y Pascal. El fiscal solicitó que se prorrogue el plazo de investigación por dos meses y que se mantenga la prisión preventiva de ambos coimputados por igual término.

En tanto, las defensas no plantearon objeción respecto de la ampliación del plazo, excepto la de Castelblanco, y tampoco al mantenimiento de la medida de coerción.

Finalmente, el juez penal, Mariano Nicosia, resolvió autorizar la prórroga del plazo de investigación por dos meses y mantener la prisión preventiva de ambos coimputados por igual término.

UNA AGRESIÓN SALVAJE

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de abril en una casa ubicada en la calle Ricardo Tora, en el barrio Moure, en circunstancias en que la víctima y los dos sospechosos compartían bebidas alcohólicas.

“En horas de la madrugada, cuando el consumo de alcohol ya había avanzado, los agresores comenzaron a reclamarle a la víctima, lo que derivó en un ataque físico”, explicó Javier Orellano, jefe de la División de Investigaciones, a Diario Crónica por esos días.

La agresión fue brutal: la víctima recibió múltiples golpes, especialmente en la cabeza, que le provocaron lesiones graves. Posteriormente, fue abusada sexualmente por dos hombres.

A pesar del estado crítico en que quedó, logró encontrar un momento para escapar cuando sus atacantes salieron a comprar más bebidas alcohólicas.

Inmediatamente se dirigió a la Comisaría Sexta, donde solicitó ayuda y denunció lo sucedido. Desde ese momento, la Comisaría de la Mujer tomó intervención inmediata, activando el protocolo correspondiente para casos de abuso sexual y violencia.

Tras el testimonio clave de la víctima, se llevó a cabo, horas después, un allanamiento en el lugar donde ocurrió el ataque. Se secuestraron varias prendas de vestir y otros elementos con manchas hemáticas que corroboran la denuncia inicial, y se detuvo a un hombre.

Días después, se detuvo al segundo implicado en la agresión y abuso sexual. La víctima fue, afortunadamente, dada de alta días después.