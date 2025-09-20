Durante la mañana del sábado, una violenta explosión sorprendió a los habitantes del barrio Parque San Juan, en la ciudad de General Roca, tras un estallido originado en un depósito ubicado en la calle Rohde al 1700.

Tras esa primera explosión, testigos indicaron que continuaron oyéndose detonaciones durante al menos diez minutos, lo que provocó gran preocupación en la comunidad.

En la zona trabajan intensamente efectivos de la Policía, dos dotaciones de Bomberos y ambulancias del hospital local. De acuerdo con los primeros reportes, al menos una persona resultó herida y recibió atención médica de urgencia.

Residentes del sector expresaron su asombro al descubrir que en plena área residencial funcionaba un depósito de materiales pirotécnicos, algo que desconocían por completo.

La emergencia motivó un amplio operativo de seguridad, con calles bloqueadas y un perímetro de resguardo para permitir las labores de los equipos de emergencia.

Una espesa nube de humo negro puede observarse desde distintos puntos de la ciudad, mientras que los estruendos fueron audibles a varios kilómetros de distancia. Según informó el portal ANRoca, siguen cayendo fragmentos de pirotecnia en las inmediaciones del lugar, mientras se registran nuevas explosiones de manera intermitente.

Las autoridades continúan trabajando en el control de la situación y ya se ha iniciado una investigación para determinar el origen del incidente. Por precaución, se pide a la población no acercarse a la zona afectada.

Con información de Mejor Informado