Un grave incendio en la zona de la meseta de Neuquén encendió la alarma este viernes cerca del mediodía. Una columna de humo negro fue registrada por vecinos y difundida en redes sociales, acompañada de testimonios que señalaron una explosión previa al inicio del fuego.

Cómo comenzó el incendio

Según la información preliminar, el fuego se originó en una casilla y rápidamente se propagó hacia dos vehículos estacionados en las inmediaciones: un utilitario Fiat Fiorino y un Peugeot, que quedaron completamente destruidos por las llamas.

Los testigos de la zona relataron que, antes de la expansión del incendio, se escuchó un estruendo similar a una explosión, lo que generó temor entre los vecinos y motivó el inmediato llamado a las autoridades.

Operativo en marcha

Efectivos de la Policía de Neuquén y dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se expanda hacia otras estructuras o terrenos cercanos.

Sueldo empleado de comercio: cuánto cobrarán con el nuevo aumento y bono en octubre de 2025

Aunque aún no se brindaron precisiones sobre las causas, la hipótesis de una explosión vinculada a la casilla y los vehículos afectados es la primera línea de investigación. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas.