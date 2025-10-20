La tarde de este lunes, un incendio de pastizales desatado en la zona de chacras Transmarítima, camino a la estación de bombeo de Cinco Saltos, provocó graves inconvenientes en el suministro de agua y energía eléctrica. El fuego se originó luego de la caída de álamos sobre el tendido eléctrico, lo que derivó en la explosión de un transformador y en el inicio de un foco ígneo que todavía continuaba activo al cierre de la jornada.

Tanto Bomberos Voluntarios como personal de ARSA (Aguas Rionegrinas) confirmaron que la estación de bombeo quedó fuera de funcionamiento debido al corte de energía, afectando el abastecimiento de agua a toda la ciudad.

Bomberos y Edersa trabajan para controlar el fuego

Los equipos de emergencia permanecieron varias horas en el lugar, intentando controlar el fuego que avanzaba entre los pastizales y los árboles caídos. Desde ARSA explicaron que los trabajos de reparación eléctrica y restitución del servicio podrán comenzar recién cuando Bomberos logren extinguir el incendio y se garantice la seguridad de la zona para el personal de Edersa, la empresa encargada del sistema eléctrico.

Polémica: una abuela denunció a su hija por maltratar a sus nietos

Fuentes de la compañía eléctrica señalaron que los árboles siguen cayendo sobre los cables, lo que dificulta las tareas de reconexión y mantiene interrumpido el servicio en buena parte del sector norte de Cinco Saltos.

Pedido de uso responsable del agua

Desde ARSA emitieron un comunicado solicitando a la comunidad hacer un uso racional del agua, ya que los tanques de reserva podrían vaciarse rápidamente si continúa el consumo normal. “Pedimos a los vecinos extremar el cuidado y evitar el uso innecesario de agua hasta tanto se restablezca el bombeo”, indicaron desde la empresa.

El tiempo estimado de normalización aún no fue confirmado, ya que depende de la evolución del incendio y de la reparación de las líneas eléctricas que alimentan la planta.

Calles cortadas y operativo de seguridad

Por prevención, la Municipalidad de Cinco Saltos cerró la calle principal que conduce a la planta de toma de agua, donde se concentran los trabajos de los equipos de emergencia. En tanto, se habilitó una segunda salida de la chacra para permitir la circulación de vehículos y el acceso de camiones cisterna y dotaciones de Bomberos.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

El personal de Edersa continúa trabajando en el lugar con equipos de reposición eléctrica, mientras las brigadas de Bomberos combaten los últimos focos activos que aún se extienden en dirección al canal de riego.