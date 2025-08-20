El pasado fin de semana, agentes de la policía de Santa Cruz protagonizaron una violenta agresión contra un joven en la ciudad de Río Gallegos. El hecho ocurrió en el marco de un operativo de control vehicular: el joven intentó evadir el procedimiento, fue perseguido hasta su domicilio y, antes de ingresar, terminó siendo golpeado por los agentes.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y generó repudio en la comunidad tras viralizarse. A través de un comunicado oficial, la fuerza provincial condenó lo ocurrido y anunció que ya se iniciaron actuaciones administrativas para aplicar sanciones a los policías involucrados.

El hecho tuvo lugar cerca de las 06:00 horas, en la calle Alberdi al 1.600, en la capital provincial. Allí, un joven que había escapado de un control vehicular se dirigió hasta su domicilio y estacionó su automóvil; sin embargo, fue sorprendido por cuatro policías que lo habían seguido y que comenzaron a golpearlo.

Una cámara de seguridad en el lugar registró el hecho, donde se ve a los efectivos de la División de Operaciones Motorizadas y de la Unidad Policial de Prevención Local subir las escaleras que llevan al domicilio y obligar a descender al joven. Al menos dos de ellos lo agreden mediante golpes de puño, según publicó La Opinión Austral.

La víctima, de 23 años, fue trasladada a un patrullero y llevada a la Comisaría Sexta junto a un menor de 15 que lo acompañaba en ese momento. Fueron aprehendidos por “atentado y resistencia a la autoridad”, según el parte policial.

El joven agredido presentó lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, consta en el acta. Debió ser trasladado al hospital para su atención antes de ser conducido a la seccional; sin embargo, finalmente quedó en libertad. Mientras tanto, el menor fue entregado a sus padres.

EL COMUNICADO DE LA POLICÍA DE SANTA CRUZ

La policía de Santa Cruz emitió un comunicado para repudiar lo sucedido tras la viralización del video. Allí confirmaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los agentes y aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”, manifestaron.