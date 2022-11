Melanie es mamá de un nene que asiste al jardín 406 -y en un duro relato- cuenta cómo descubrió que su hijo fue presuntamente fue víctima de abuso del profesor de música. Desde el año pasado asiste al establecimiento y cursó sala de 4 y 5 años.

Según pudo comentar en una entrevista con ADNSUR fuera de fiscalía, donde aún siguen reunidos los papás del jardín 406, el menor tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, y durante el 2021 “gritaba para no entrar al aula, este año lográbamos meterlo con ayuda de una acompañante terapéutica”.

“Se quedó sin acompañante a partir del 28 de octubre, días posteriores él apareció con su zona íntima irritada, molestias en su zona genital, y lo asumimos como que era el problema de alergia a los pantalones o algo de eso. Nunca nos pudimos haber imaginado de que en el jardín que él iba, iban a pasar estas cosas, donde más confiábamos dejar a nuestros niños”, comentó la madre, visiblemente angustiada.

Choque frontal con heridos en el camino Roque González: tres personas fueron trasladadas al Hospital Regional

Los videos de las distintas declaraciones de los padres denunciantes circularon por los medios y redes sociales, y de esta manera llegó a su familia la entrevista donde una madre cuenta el relato del “pájaro loco”.

“Lo reconoció mi niño, nosotros le preguntamos si era el profesor de música con el que hacía eso, y dijo que sí. Le consultamos si jugaba con los demás nenes, dijo que sí", y agregó, "reconoció otro juego del esqueleto, que estaban comentando. Cuando le pregunto cómo se juega, no me lo quiere decir, por su condición él no dice mucho. Le pregunté por el pájaro loco, si le volvió a tocar las partes, me confirmó de vuelta que sí”.

Impactante: manejaba borracha en Comodoro, atropelló a un joven en bicicleta y "voló" varios metros

En un relato desgarrador, la madre del menor explicó que su hijo “estuvo muy irritado, tuvo muchos retrocesos”. Y en relación a su comportamiento, señaló que en sus clases de musico terapia “no dejaba que toquen la guitarra, no dejaba que cantemos nosotros en casa ni poner música, decía que era muy alto. La verdad que todas eran señales obvias”, indicó.

SIN ATENCIÓN MÉDICA

“Ayer fuimos al hospital y no lo quieren revisar, nos hicieron hacer la denuncia, y hasta el día de hoy ningún médico quiere revisar a mi niño, no tiene ayuda psicológica porque no tiene obra social, y estamos acá, viendo que va a hacer la fiscal porque no quiere detenerlo”, sostuvo Melanie.

En tanto que manifestó que los padres “siempre tuvieron problemas con la directora” del jardín 806. “Nunca escuchó nuestras quejas, es horrible lo que está pasando”.

Un adolescente caminaba con su novia en Caleta Córdova y cayó por un barranco de 3 metros

En un testimonio estremecedor, la joven madre indicó que su mamá le confirmó este jueves a la mañana que su hijo "dormido se toca el pito y dice ‘no me toques’”, concluyó.