Una madre y su pareja fueron detenidos el miércoles pasado en el barrio Villa Luján III, en la zona ribereña de Quilmes, Buenos Aires, acusados de la explotación sexual de sus cinco hijas menores.

La causa está bajo investigación de la Fiscalía N° 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con el apoyo del Gabinete Especializado en Ciberpedofilia. La grave situación fue revelada tras una denuncia anónima y corroborada por las autoridades, que también arrestaron a cuatro hombres señalados como clientes de las menores.

PROSTITUÍAN A SUS HIJAS A CAMBIO DE DROGAS

Según los informes judiciales preliminares, los abusos comenzaron a ocurrir repetidamente desde fines de septiembre. La madre organizaba y facilitaba que los hechos se cometieran, ya fuera permitiendo abusos en su domicilio o enviando a las niñas a casas de adultos. Los intercambios denunciados tenían lugar a cambio de alimentos básicos, como bolsas de arroz, y drogas, según lo que indican las primeras investigaciones.

La situación se conoció cuando vecinos, alertados por rumores, atraparon al padrastro en su casa, lo golpearon y ataron a un poste antes de llamar a la Policía Bonaerense, que lo detuvo. Además del arresto del padrastro, otros cuatro hombres fueron detenidos por presuntamente haber contratado a las menores para abuso sexual.

Las víctimas fueron asistidas de inmediato por médicos forenses y recibieron atención integral por parte de equipos especializados para garantizar su protección y recuperación. Los investigadores están tratando de determinar si existen grabaciones o fotografías que documenten los abusos, ya que hay indicios de que se habrían filmado.

En el marco de la investigación, se recolectaron múltiples declaraciones, actas y pruebas, las cuales indican que la madre no solo facilitaba los abusos sino que colaboraba activamente en ellos, exponiendo a las menores a situaciones de extrema violencia física y psicológica.

La Fiscalía solicitó la máxima pena para los acusados conforme a lo establecido en el Código Penal argentino. Según la imputación, la madre “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales simples y con acceso carnal cometidos contra sus hijas", asegura un documento del caso que obtuvo Infobae.

Las menores se encuentran protegidas bajo la red de hogares vinculados al Servicio Local de Niñez de Quilmes, que garantiza su resguardo y acompañamiento psicológico. La causa continúa abierta y la fiscalía lleva adelante las indagatorias de los detenidos mientras se busca identificar posibles cómplices adicionales implicados en la red de explotación.