Durante la jornada de este jueves, se concretó la audiencia de cesura de pena en el juicio por el homicidio de David Campos en Rada Tilly, después que se declarara a Oscar Alaniz responsable del mismo.

La fiscal solicitó la pena de 11 años de prisión para Alaniz, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso; por su parte el defensor solicitó perforar el mínimo de la pena y 5 años de prisión. Luego, pidió el mínimo de la pena establecida para el delito, 8 años de prisión. Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y mañana viernes a las 14.00 hs. dará a conocer su veredicto de pena.

Luego de los alegatos iniciales, el condenado accedió a declarar y solicitó disculpas a la familia de la víctima presente en la audiencia, asegurando que “yo no quería que pase esto”.

Este domingo cortan la luz en algunos barrios de la zona sur de Comodoro y Rada Tilly

Minutos después, se escuchó la palabra de la ex esposa de la víctima, quién recordó que al momento del hecho estaban separados, que tienen dos hijos en común con Campos y que en vida él trabajaba y compraba todo para sus hijos, cumplía con la cuota alimentaria y más.

También declararon el hermano y un amigo del imputado Alaniz sobre aspectos de su vida y la relación sumisa que tenía con su pareja, la madre de Campos.

En su alegato de pena, la fiscal se refirió a que Alaniz ya fue declarado penalmente responsable por el homicidio de David Campos, como autor del delito de homicidio simple. Teniendo en cuenta: las pautas mensurativas del Código Penal -de 8 a 25 años-, la naturaleza de la acción y el medio empleado para ejecutarla, el tamaño del cuchillo, su poder vulnerante; el estado de indefensión de la víctima, con alcohol en sangre y nada para defenderse.

Accidente entre Rada Tilly y Comodoro: un auto se quemó por completo

Asimismo, se evaluó la conducta de Alaniz momentos posteriores al hecho. Se fue a ver amigos, se consideró la extensión del daño causado, los efectos colaterales sobre sus hijos. También, por las condiciones personales de Alaniz, que era instruído y debió motivarse en la Norma.

Como único atenuante, la fiscal mencionó la falta de antecedentes penales del Alaniz. Solicitando en base a todo esto la pena de 11 años de prisión y requiriendo el mantenimiento de la prisión preventiva que cumple Alaniz, en base al peligro de fuga y para resguardar el cumplimiento del proceso.

La pena solicitada por la fiscal “es inhumana y desproporcional”, sostuvo el defensor y pidió que no se olvide la finalidad de la pena. Mencionando por último la falta de antecedentes penales de su asistido y pidiendo la pena de 5 años de prisión, y subsidiariamente el mínimo de 8 años establecido para el delito de homicidio. No oponiéndose a la solicitud de prisión preventiva de la fiscal ya que no tiene elementos nuevos para solicitar una morigeración.

Rige una alerta amarilla por fuertes vientos en Comodoro: las ráfagas superarían los 100 km/h

Presidió el tribunal de debate Mariel Suárez, e integraron al tribunal Jorge Odorisio y Alejandro Rosales (estos dos últimos por videoconferencia), jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general y Eve Ponce, Procuradora de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.