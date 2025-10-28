El triple crimen narco de Florencio Varela generó conmoción en todo el país, tras el brutal asesinato de tres jóvenes: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En las últimas horas, el fiscal Adrián Arribas dispuso la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”, acusado de ser el autor intelectual del grave hecho, mientras se encontraba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo. Asimismo, durante este martes 28 de octubre se supo que será indagado por el mencionado funcionario judicial.

Cabe recordar que el acusado, próximo a ser extraditado a Perú, quedó involucrado en el triple homicidio tras la declaración de una mujer, cuya identidad se mantiene reservada y que estaba privada de su libertad. Según su testimonio, “Señor Jota” habría coordinado las acciones desde su celda, mientras un grupo de diez detenidos operaba bajo sus órdenes.

El imputado enfrenta cargos graves por “privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado por dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

La complejidad del caso refleja la magnitud del crimen y la coordinación que, según los investigadores, habría existido detrás de los hechos.

La indagatoria se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad judicial y mediática, mientras las familias de las víctimas y la sociedad siguen de cerca cada novedad del proceso. Las declaraciones y pruebas que surjan durante las próximas etapas podrían determinar no solo la responsabilidad de Zabaleta Cubas, sino también de quienes actuaron bajo su dirección.

EL TRIPLE CRIMEN

El triple femicidio se produjo luego de que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez recibieran una oferta para asistir a una fiesta, donde supuestamente les pagarían 300 dólares por su presencia. El viernes 19 de septiembre, las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El 24, la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que habían sido torturadas y asesinadas.

Según la hipótesis fiscal, el brutal crimen se habría producido luego del robo de un cargamento de droga perteneciente a la banda.

Los detenidos son: Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Ozorio, Magalí Celeste Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Daniela Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Tony Janzen Valverde Victoriano, Mónica Mujica y Joseph Freyser Zabaleta Cubas.

