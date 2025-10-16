Este jueves a las 6:30 de la mañana, Joel Ojeda, conocido ex participante de Gran Hermano e influencer, fue detenido en su domicilio de San Miguel en un operativo conjunto de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.

La acción se realizó tras una orden de allanamiento motivada por la promoción de casinos ilegales a través de sus redes sociales, donde acumula más de 460.000 seguidores.

JOEL OJEDA TERMINÓ DETENIDO POR PROMOCIONAR CASINOS ILEGALES

Ojeda ya había sido notificado anteriormente por el fiscal Juan Rozas, de la fiscalía especializada en combatir el juego clandestino, sobre los riesgos de sus publicidades, especialmente por el fácil acceso de menores de edad a estas plataformas.

Sin embargo, el influencer continuó con las publicaciones prohibidas, lo que derivó en su detención y en la causa judicial que se sigue bajo el expediente N.º 21575/2025-0, por infracción al artículo 301 bis sobre juegos de azar sin la autorización correspondiente.

Durante el allanamiento, se identificó a Ojeda y se secuestraron un iPhone 15, dos notebooks y $398.930 en efectivo. La orden fue dictada por el Juzgado de Garantías N.º 2 de San Martín, a cargo del Dr. Carlos González, a requerimiento del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este caso recuerda la situación reciente de Morena Rial, quien también fue sancionada y perdió sus cuentas de Instagram luego de intentar burlar las normas con alteraciones en sus publicaciones. De ocurrir lo mismo, Ojeda podría experimentar la pérdida de su perfil en Instagram, lo que afectaría significativamente su actividad económica en redes sociales.

Las autoridades insisten en reforzar el control sobre la publicidad ilícita en plataformas digitales para proteger a los menores y evitar la proliferación del juego clandestino.

QUIÉN ES JOEL OJEDA DE GRAN HERMANO

Joel Ojeda es un influencer y ex participante del reality show Gran Hermano Argentina, donde ganó popularidad por su carisma y su historia personal. Antes de su paso por la televisión, trabajaba como tripulante de cabina aérea, experiencia que compartió en entrevistas junto a detalles de su vida y valores personales.

Ojeda es oriundo de Lomas de Zamora y relató momentos emotivos y reveladores sobre su historia familiar, que lo marcaron profundamente durante su estadía en la casa del reality.

Con una gran base de seguidores, Ojeda se transformó en una figura pública que comparte contenidos en redes sociales, donde hoy cuenta con más de 460.000 seguidores. Su vida personal también ha sido tema de interés, incluyendo sus relaciones sentimentales recientes, como la oficialización de su noviazgo con Juana Delfino, productora en programas de televisión. A lo largo de su carrera mediática, mostró un perfil cercano y abierto con sus seguidores, lo que ha reforzado su presencia en el ámbito digital.