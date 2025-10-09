El Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén emitió una alerta ante la reaparición de maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres turísticos falsos. El subcomisario Néstor Painenao, integrante de la División de Estafas, explicó que los delincuentes aprovechan la alta demanda de alojamiento en Neuquén para ofrecer propiedades inexistentes a través de redes sociales o plataformas informales.

“Publican imágenes falsas de departamentos o casas y ofrecen contacto directo. Tentados por precios más bajos que el promedio, muchos usuarios terminan transfiriendo dinero a cuentas que no pertenecen a los verdaderos propietarios”, detalló Painenao en declaraciones radiales.

El método más habitual es a través de redes sociales y Marketplace, donde los estafadores utilizan perfiles nuevos o sin calificaciones. De esta forma, evitan ser rastreados y pueden borrar sus publicaciones una vez concretado el fraude.

Painenao recomendó revisar el perfil del oferente antes de enviar dinero. “Si la cuenta es nueva, tiene pocos seguidores o no posee comentarios, es una señal de alerta. También hay que desconfiar de precios excesivamente bajos o de quienes piden transferencias inmediatas para ‘asegurar’ la reserva”, señaló.

Recomendaciones para evitar caer en la trampa

Desde la División de Estafas elaboraron una serie de recomendaciones preventivas para quienes buscan alojamiento:

Desconfiar de ofertas con precios por debajo del promedio.

No enviar fotos del documento ni datos personales.

Verificar que el perfil tenga antigüedad y buenas calificaciones.

Usar plataformas oficiales o sitios verificados de turismo.

Evitar transferencias inmediatas bajo la excusa del “último disponible”.

“Los delincuentes juegan con la urgencia y la ansiedad del interesado para que transfiera sin verificar la información”, advirtió el subcomisario.

La estafa del “código de verificación”

Painenao también alertó sobre una variante que se inicia por WhatsApp, donde los delincuentes piden a la víctima reenviar un código de verificación. “Con ese código toman control de la cuenta y acceden a todos los contactos del usuario, que luego utilizan para pedir dinero o continuar con otras estafas”, explicó.

El funcionario remarcó que se trata de un caso de suplantación de identidad digital y que nunca se deben compartir códigos de seguridad ni enlaces sospechosos.

En caso de haber sido víctima de una estafa, la Policía recomienda actuar con rapidez y radicar la denuncia de inmediato. “La persona puede acercarse a la comisaría más cercana o ingresar a la web del Ministerio Público Fiscal para hacer la denuncia online”, informó Painenao.

También se puede acudir al Departamento de Delitos Económicos, ubicado en Ministro González 370 (Neuquén capital), o comunicarse al 299 634 4785. “Mientras antes se denuncie, mayores son las chances de rastrear la operación y evitar nuevos engaños”, agregó.

Recomendaciones oficiales y trabajo preventivo

La fuerza provincial difundió además un video institucional con las principales pautas de prevención: