La investigación por una millonaria estafa con cheques falsos en Puerto Madryn sumó nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de que se trata de una organización delictiva con una estructura planificada. Durante una audiencia realizada en tribunales, la jueza María Inés Bartels prorrogó por otros tres meses la prisión preventiva de los acusados, Nahuel Pucheta y Ramón Heer Luque, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Según detalló el fiscal Alex Williams, en los allanamientos se hallaron cheques apócrifos pertenecientes a una empresa pesquera, lo que confirmaría la existencia de una maniobra sostenida y organizada. “La sospecha es que era su medio de vida”, señaló el funcionario judicial durante la audiencia, según informó el Ministerio Público Fiscal.

A ello se suma el análisis de los teléfonos secuestrados, que arrojó conversaciones de chat entre los imputados y fotografías de documentos de identidad falsificados. Se trataba de imágenes donde aparecían los rostros de los acusados, pero con distintos nombres, lo que evidencia la utilización de identidades falsas como parte de la operatoria delictiva.

La causa se inició a raíz de un episodio ocurrido el 15 de mayo. Ese día, un hombre que se presentó bajo la identidad de Marcelo Peñaloza, supuesto empleado del Servicio Penitenciario Federal, retiró mercadería de un comercio de climatización en Puerto Madryn. El pago se realizó con un cheque que luego fue rechazado por haber sido denunciado como robado. La operación había sido pactada previamente a través de WhatsApp.

El trabajo de los investigadores, encabezado por Williams y el funcionario de fiscalía Juan Pablo Santos, permitió identificar a los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos. Los procedimientos fueron llevados adelante por la DPI de Madryn, bajo la supervisión de los comisarios Martín Díaz Baldi y Alejandro Antilef.

Recomendaciones para los comerciantes

En el marco de la audiencia, el fiscal Williams emitió una advertencia a los comerciantes respecto a la necesidad de extremar recaudos al momento de aceptar cheques como forma de pago. “Verificá el número de cheque antes de entregar mercadería. Consultá directamente con el banco emisor si el cheque está activo, si tiene fondos y si fue denunciado como robado o extraviado”, aconsejó.

La advertencia busca prevenir nuevos fraudes de este tipo y reforzar la importancia de los mecanismos de control frente a organizaciones que, según los indicios, utilizan estas maniobras como un modo de vida delictiva.