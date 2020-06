COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El hecho ocurrió este lunes al mediodía cuando uno de los delincuentes llamó al teléfono de la mujer que vive en Kilómetro 3 y fingiendo ser un familiar le indicó que un contador pasaría por su vivienda a retirar el dinero que tenía, dado que vencerían los números de serie y ya no tendrían validez los billetes.

Minutos después un hombre se hizo presente en la casa y retiró la importante suma de dinero que la mujer le entregó confiada en lo que le había manifestado por teléfono el supuesto familiar. “Mandame toda la plata que haya en la casa”, le dijo el sujeto que se hizo pasar por su sobrino.

Al correr de las horas, la mujer terminó percatándose de que el llamado había sido una mentira y que ella terminó siendo víctima de una estafa, de manera que alrededor de las 13:30 horas se acercó a la Comisaría Mosconi para realizar la denuncia.

Se sospecha que hubo una tarea de inteligencia previa del delincuente que podría tener conocimiento del dinero que había en la casa. Esa sospecha también la tienen los efectivos policiales que ya están revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el ladrón.

HISTORIAS FALSAS

Además de los llamados donde se indica que el billete saldrá de circulación por distintos motivos, también los estafadores suelen engañar a las personas diciendo que un familiar sufrió un accidente para luego pedirle dinero indicando que lo tienen secuestrado. Otra de las historias que utilizan es la de un familiar que tuvo un desperfecto mecánico y necesita que realice un pago de una grúa.

Entre estas historias falsas, se incluye además el llamado de la producción de un programa de TV indicando que se ganó un sorteo y solicitando pago de un impuesto para recibirlo, destacó diario Crónica.

PRECAUCIÓN

Ante este tipo de situaciones se pide no entregar dinero a ninguna persona desconocida, no brindar datos de tarjetas, número de cuenta, códigos de seguridad y demás datos a personas que se comunican telefónicamente; verificar que el llamado provenga de efectivamente de algún familiar o amigo. No brindar nombres de familiares ni domicilios. Y no concretar transferencias a cuentas bancarias desconocidas.