Un comercio de Comodoro Rivadavia tomó la iniciativa de alertar a otros dueños y empleados de su rubro sobre una pareja que intentó llevar a cabo una estafa.

La situación giró en torno a la entrega de un comprobante "trucho" que supuestamente confirmaba un pago a través de Mercado Pago por un producto que estaban vendiendo.

El local, que ya había sido víctima de un intento de estafa similar en el pasado, decidió implementar una nueva política: si el dinero no aparece en la cuenta, el producto no se entrega. Y así lograron evitar caer en una nueva estafa.

Desde la juguetería, Silvia Soliani relató a ADNSUR que ese día ingresó una pareja a la sucursal que tienen en el centro, rápidamente eligieron una bicicleta de alto valor y se acercaron a abonar en la caja. Allí, decidieron pagar mediante transferencia a la cuenta de Mercado Pago del local.

La pareja bajo el argumento de que tenían que irse pronto y no podían esperar, mostraron un comprobante supuestamente del pago ya realizado. Sin embargo, “esta vez no nos pudieron estafar porque los chicos saben que no se entrega hasta que entra el pago en la cuenta y, hasta que no ingrese la plata, no dan nada”, explicó

Desde el local decidieron investigar el número de “CUIT” del comprobante en internet y así fue que descubrieron que aparecía en distintas partes del país, pero con diferentes nombres.

“Es uno que usan en general, debe haber una aplicación para cambiar los datos, ponen el importe y otros nombres”, indicó sobre la maniobra.

Tras compartir lo sucedido en el local con esta pareja junto a la filmación de sus rostros, es que recibieron mensajes contando que “esa tarde esa pareja en otros lugares había estafado y ya lo venían haciendo”.

Si bien no se radicó la denuncia policial porque la estafa no se logró llevar a cabo, desde el local decidieron advertir de esta situación a otros comerciantes para que estén atentos y así eviten caer en esta modalidad de robo.