El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre en Bariloche, acusado como presunto autor del delito de encubrimiento por receptación sospechosa, en el marco de una investigación por una estafa cometida mediante la compra de criptomonedas a través de la red social Instagram.

La audiencia se concretó tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el pasado 4 de junio de 2025 revocó una declaración de incompetencia previa y resolvió que el legajo debía tramitarse en la ciudad.

Cómo ocurrió la estafa

Según la acusación fiscal, los hechos se produjeron entre el 18 y 19 de marzo de 2024. La víctima fue engañada mediante una publicación en Instagram que ofrecía criptomonedas. Tras mantener contacto con un perfil falso, realizó varias transferencias desde su cuenta de Mercado Pago hacia una cuenta bancaria a nombre del imputado.

Tristeza y desconcierto: la reacción del ex de Tamara Báez al enterarse de la reconciliación con L-Gante

El dinero fue recepcionado y utilizado de inmediato por el acusado, sin que pudiera justificar el origen ni el destino de los fondos. Poco después, el perfil utilizado en la red social y las publicaciones relacionadas fueron eliminados.

Medidas judiciales

La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses de investigación y que el imputado fije un domicilio estable mientras dure el proceso. La defensa penal pública presentó un planteo por caducidad de plazos procesales, el cual fue rechazado por el magistrado interviniente. Asimismo, no se opuso a la formulación de cargos ni al tiempo requerido por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el imputado optó por no declarar.

Avance de la causa

El Juez de Garantías tuvo por acreditada la formulación de cargos por encubrimiento bajo la figura de receptación sospechosa, prevista en los artículos 45 y 277, inciso 3 del Código Penal.

Escracharon a un exjugador de River por abandono y maltrato hacia su hija: "Nos dejaste en la calle"

La etapa de investigación preparatoria quedó fijada con fecha límite para el 18 de diciembre de 2025, cuando deberán definirse los pasos siguientes en la causa.