La presencia de Gendarmería en las rutas nacionales es clave para frenar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad vial en distintas regiones del país.

Los controles rigurosos y los operativos sorpresivos permiten detectar vehículos sospechosos y evitar el traslado de sustancias ilegales, protegiendo a la sociedad de redes criminales que operan a gran escala.

En el marco de estas acciones preventivas, personal del Escuadrón 68 “Comahue” llevó a cabo un operativo sobre la Ruta Nacional N°22 que derivó en la detención de una pareja que transportaba una importante cantidad de drogas ocultas en un automóvil. A continuación, los detalles del procedimiento y el impacto de esta incautación en la lucha contra el narcotráfico.

Un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional N°22 derivó en una inesperada sorpresa al inspeccionar el vehículo de una pareja, que circulaba por la zona
Un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional N°22 derivó en una inesperada sorpresa al inspeccionar el vehículo de una pareja, que circulaba por la zona
Gendarmería Nacional
Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

En un operativo realizado el sábado 18 de octubre sobre la Ruta Nacional N°22, personal del Escuadrón 68 “Comahue” detuvo a una pareja que transportaba una importante cantidad de drogas ocultas en un automóvil. Durante el control, se incautaron más de 5 kilos de sustancias ilícitas y elementos relacionados con el narcotráfico.

El procedimiento tuvo lugar cuando los agentes observaron un vehículo Volkswagen Gol que se detuvo al costado de la calzada y apagó sus luces.

Durante el control, se incautaron más de 5 kilos de sustancias ilícitas y elementos relacionados al narcotráfico
Durante el control, se incautaron más de 5 kilos de sustancias ilícitas y elementos relacionados al narcotráfico
Gendarmería Nacional

Al inspeccionar el automóvil, encontraron en una caja y una mochila dentro del vehículo una sustancia vegetal orgánica y otra sólida en forma de ladrillo. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 2 kilos 205 gramos de cannabis sativa y 3 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína.

Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca

Ambos ocupantes, un hombre y una mujer, quedaron detenidos en el lugar. Posteriormente, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Regina, en Río Negro.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 2 kilos 205 gramos de cannabis sativa y 3 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 2 kilos 205 gramos de cannabis sativa y 3 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína
Gendarmería Nacional

En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares, balanzas y dinero, elementos que podrían estar vinculados a la comercialización de las drogas incautadas.

Las investigaciones continúan en curso para determinar el alcance de la red y las responsabilidades de los involucrados.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

Gacetilla de información de Gendarmería Nacional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer