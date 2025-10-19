La presencia de Gendarmería en las rutas nacionales es clave para frenar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad vial en distintas regiones del país.

Los controles rigurosos y los operativos sorpresivos permiten detectar vehículos sospechosos y evitar el traslado de sustancias ilegales, protegiendo a la sociedad de redes criminales que operan a gran escala.

En el marco de estas acciones preventivas, personal del Escuadrón 68 “Comahue” llevó a cabo un operativo sobre la Ruta Nacional N°22 que derivó en la detención de una pareja que transportaba una importante cantidad de drogas ocultas en un automóvil. A continuación, los detalles del procedimiento y el impacto de esta incautación en la lucha contra el narcotráfico.

En un operativo realizado el sábado 18 de octubre sobre la Ruta Nacional N°22, personal del Escuadrón 68 “Comahue” detuvo a una pareja que transportaba una importante cantidad de drogas ocultas en un automóvil. Durante el control, se incautaron más de 5 kilos de sustancias ilícitas y elementos relacionados con el narcotráfico.

El procedimiento tuvo lugar cuando los agentes observaron un vehículo Volkswagen Gol que se detuvo al costado de la calzada y apagó sus luces.

Al inspeccionar el automóvil, encontraron en una caja y una mochila dentro del vehículo una sustancia vegetal orgánica y otra sólida en forma de ladrillo. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de 2 kilos 205 gramos de cannabis sativa y 3 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ambos ocupantes, un hombre y una mujer, quedaron detenidos en el lugar. Posteriormente, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Regina, en Río Negro.

En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares, balanzas y dinero, elementos que podrían estar vinculados a la comercialización de las drogas incautadas.

Las investigaciones continúan en curso para determinar el alcance de la red y las responsabilidades de los involucrados.

Gacetilla de información de Gendarmería Nacional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR