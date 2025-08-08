Dos hombres en estado de ebriedad protagonizaron una violenta agresión contra dos mozas en un restaurante ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes pasado tras un show de Daniel Agostini, en una cervecería ubicada sobre la avenida Carlos Casares 561. La secuencia quedó registrada en video por las cámaras de seguridad del local y recién fue difundida en las últimas horas.

El video muestra cómo ambos sujetos entraron violentamente al establecimiento tras negarse a pagar la cuenta. Uno de ellos se dirigió directamente hacia la recepcionista y le propinó una patada en la rodilla seguida de dos golpes de puño en la cara. La mujer intentó esquivar los ataques y empujarlo para sacarlo del lugar.

Casi simultáneamente, el otro agresor golpeó dos veces en el rostro a una moza que intentaba calmar la situación. La pelea duró apenas segundos, ya que un tercer hombre presente logró sacar a los agresores del restaurante. Mientras se retiraban, una de las camareras intentó arrojarles una silla.

Una de las mujeres afectadas, que forma parte del equipo de seguridad del establecimiento, sufrió heridas en la cabeza, los brazos y un fuerte golpe en la rodilla que le impide caminar. La otra moza atacada recibió golpes severos en el rostro y permanece internada en un hospital local, aunque fuera de peligro. En total, tres trabajadoras estuvieron implicadas en la agresión, con dos de ellas recibiendo los golpes más graves.

Los agresores fueron identificados como dos hermanos del lugar: Luis Aguirre, con formación en artes marciales y profesor de kickboxing, y su hermano, integrante de la fuerza policial de Hurlingham. La investigación está a cargo del fiscal Matías Marando, de la UFI Nº 12 de La Matanza, que recopila pruebas para esclarecer los hechos y responsabilizar a los culpables.

El altercado comenzó porque los agresores realizaron una reserva tardía incumpliendo el horario del local y se negaron a pagar lo consumido, lo que derivó en la confrontación violenta. El video y el testimonio de las víctimas muestran una actitud desafiante y agresiva por parte de los atacantes, que no solo se resistieron a pagar sino que respondieron con violencia física hacia el personal del restaurante.

Así, la brutal golpiza sufrida por las mozas en el restaurante de Rafael Castillo es un reflejo preocupante de violencia que afrontan trabajadores en sus lugares de trabajo, y que ya está siendo investigada judicialmente para avanzar con las sanciones correspondientes.