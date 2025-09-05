En un hecho que conmocionó a Córdoba, la Policía provincial logró detener a dos hombres mayores de edad acusados por el asesinato de Michael Villarreal, un joven que falleció tras recibir un disparo en el ojo durante la tarde del pasado miércoles 3 de septiembre.

El crimen ocurrió en el barrio Residencial Santa Rosa y la investigación avanza con pasos firmes para esclarecer las circunstancias que rodearon el brutal episodio.

Según informaron las autoridades, Michael Villarreal se encontraba aquel miércoles por la tarde en la vía pública, consumiendo bebidas alcohólicas mientras estaba sentado en la vereda de su domicilio. En ese momento, un sujeto irrumpió inesperadamente en el barrio Residencial Santa Rosa y efectuó un disparo que impactó directamente en el ojo de Villarreal, causándole la muerte en el lugar.

El rápido accionar policial permitió comenzar una investigación enfocada en identificar al autor del disparo, que terminó siendo uno de los dos detenidos en allanamientos realizados en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad.

La División Homicidios de la Policía de Córdoba, en coordinación con la fiscalía a cargo del fiscal Víctor Chiapero, llevó a cabo una serie de operativos que acabaron con la detención de dos hombres vinculados al asesinato. Durante los allanamientos se secuestraron dos vehículos, prendas de vestir y teléfonos celulares que podrían contener información relevante para la causa.

Uno de los detenidos fue imputado como supuesto autor material del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que el otro fue acusado como partícipe necesario del hecho. Ambos permanecen a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos, Turno Cuatro, que continúa con la recolección de pruebas y testimonios.

LOS GRAVES ANTECEDENTES DEL JOVEN ASESINADO

De acuerdo con fuentes consultadas por La Voz del Interior, diversos testigos que presenciaron el incidente manifestaron que Michael Villarreal tenía antecedentes por robos y episodios violentos, además de mantenía frecuentes conflictos con otras personas de la zona. Estas disputas continuaron escalando hasta que, según indican los primeros indicios, se desató una reacción desmedida por parte de uno de los vecinos.

“Su muerte estaría vinculada a la reacción desmedida de un vecino que fue molestado esta vez, pero que ya venía enojado desde antes”, señaló una fuente a ese medio local, referida al contexto de tensiones previas que podrían haber derivado en el trágico desenlace.

Por su parte, el fiscal Víctor Chiapero aseguró que "la investigación avanza a paso firme" y que están trabajando para fortalecer el caso con pruebas contundentes que permitan llevar a los responsables ante la justicia. La imputación por homicidio agravado implica una pena severa, ya que se trató de un crimen cometido con uso de arma de fuego, un agravante que será clave en el proceso judicial.

En adelante, la causa seguirá su curso en el fuero penal ordinario, donde la fiscalía presentará las pruebas recabadas en los allanamientos, los testimonios de testigos y los resultados de la autopsia que confirmaron el impacto fatal del disparo en el ojo de Villarreal.

La defensa de los imputados tendrá la oportunidad de alegar y presentar su versión de los hechos, mientras el tribunal resolverá sobre la situación procesal de los detenidos y determinará si continúan en prisión preventiva hasta el juicio.