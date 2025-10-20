Estaba por hacer un asado, olvidó poner el freno de mano y su auto casi termina en la costa

El pasado domingo 19 de octubre, una familia que se había trasladado a Puerto Irma, un paraje situado a pocos kilómetros de El Calafate, para celebrar el Día de la Madre, vivió un momento inesperado cuando su vehículo comenzó a moverse sin control hacia la costa del emblemático Lago Argentino.

Según el relato de los presentes, mientras preparaban el almuerzo y encendían el fuego para compartir en familia, la Ford EcoSport en la que llegaron empezó a deslizarse lentamente. El vehículo, aparentemente sin freno, avanzó cuesta abajo hasta caer en un sector plagado de piedras y quedar atrapado en la arena, generando alarma entre los integrantes del grupo.

Fuentes cercanas al hecho informaron que el conductor, en medio de los preparativos para la comida, habría olvidado activar el freno de mano. Este descuido fue el desencadenante del movimiento inesperado del rodado, que se encontraba estacionado en una pendiente natural cercana a la orilla del lago.

Afortunadamente, la rápida acción de los Bomberos Voluntarios de El Calafate y la intervención del personal de Tránsito Municipal fueron fundamentales para evitar que el incidente terminara en un daño mayor. Minutos después de que la familia pidiera ayuda, el oficial Cardozo y el cabo Maturano arribaron al lugar y coordinaron un operativo para estabilizar el vehículo.

El procedimiento fue llevado adelante con suma cautela para evitar deterioros en el automóvil y garantizar la seguridad de los presentes. “Solo se raspó el paragolpes trasero cuando cayó. Hicimos lo mejor posible para no romper nada y se fueron andando a la casa”, señaló el oficial Cardozo, quien destacó la eficiencia con la que se desarrolló la tarea, en diálogo con Señal Calafate.

No se registraron heridos ni daños materiales de importancia, y la familia pudo regresar sin inconvenientes a la ciudad de El Calafate. Este episodio refuerza la necesidad de extremar cuidados con el freno de mano, especialmente cuando se estaciona en terrenos con pendientes o cerca de cuerpos de agua.