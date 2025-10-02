El pasado fin de semana, una mujer de 55 años falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras sufrir graves quemaduras mientras estaba internada en terapia intensiva.

El lamentable incidente ocurrió el pasado sábado y generó una profunda conmoción, dado que la paciente se encontraba en estado delicado y con asistencia mecánica debido a un accidente de tránsito previo. La víctima fue identificada como María Juan.

FUERTE ACCIDENTE, INTERNACIÓN Y MUERTE TRÁGICA

María Juan había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto pasado mientras regresaba a su hogar en Quimilí. Fue atendida inicialmente en el hospital zonal de esa ciudad y, debido a la gravedad de sus heridas y su condición clínica, fue derivada al Hospital Regional de Santiago del Estero. Allí permaneció internada en el área de cirugía y terapia intensiva, intubada y con asistencia mecánica para mantener sus funciones vitales, lo que hace aún más incomprensible cómo pudo acceder al cigarrillo.

Según informaron fuentes oficiales y se pudo confirmar a partir del análisis de las cámaras de seguridad del hospital, un hermano de María ingresó a la zona donde estaba la paciente fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo junto con un encendedor. Minutos después, el personal médico observó que la camilla comenzó a incendiarse.

Las llamas provocaron quemaduras graves en la cara y en las vías aéreas, por lo que de inmediato fue trasladada al shock room para intentar estabilizarla. A pesar del esfuerzo del equipo médico, María Juan no logró recuperarse y murió el lunes por la noche a causa de las heridas provocadas por el fuego, detalló TN.

El hecho generó una investigación a fondo por parte de tres unidades fiscales que se abocaron a esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Se solicitaron pericias técnicas, declaraciones a los médicos y enfermeras que estuvieron presentes, y se analizan las grabaciones de las cámaras para entender cómo pudo ingresar el encendedor a un área de terapia intensiva, donde está prohibido fumar y no debería haber elementos de riesgo.

Un caso grave de violencia de género sacudió Santiago del Estero, donde un hombre de 34 años terminó detenido luego de agredir a su pareja y viralizar fotos íntimas de la víctima en redes sociales.

El hecho ocurrió en el barrio El Tuscal y, según la denuncia, la víctima, una joven de 28 años, madre de hijos en común con el agresor, sufrió una serie de agresiones físicas y amenazas de muerte que comenzaron días atrás. El incidente inicial se desencadenó el pasado domingo, cuando el hombre descubrió fotos privadas de su pareja en el teléfono celular de ella y, en un ataque de ira, la golpeó duramente.

El portal Diario Panorama reportó que, si bien la mujer no realizó la denuncia en ese momento, el agresor volvió al día siguiente al domicilio familiar ubicado en la intersección de las calles Suipacha y Mailín. Allí la volvió a agredir, le sustrajo el teléfono y publicó las imágenes en distintas redes sociales y grupos de mensajes con la intención de viralizarlas, exponiendo públicamente la intimidad de la joven.

El pasado lunes por la tarde, ante un pedido de auxilio recibido, personal de la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia acudió al lugar y encontró a la mujer con lesiones visibles. Inmediatamente redujeron al acusado, que estaba aún en la vivienda, y aseguraron su detención.