Un inesperado incidente generó conmoción este martes en el centro de General Roca, cuando un auto comenzó a incendiarse solo mientras estaba estacionado. El hecho ocurrió en la calle Artigas al 600, frente a un consultorio médico, donde el dueño del vehículo se encontraba en plena consulta y desconocía lo que estaba ocurriendo afuera.

El rodado, un Fiat Duna azul, sufrió un aparente desperfecto mecánico que provocó fuego en el motor, según relataron testigos. Fue cuestión de segundos: el humo comenzó a salir del capot y las llamas se hicieron visibles rápidamente. Algunos vecinos intentaron abrir las puertas para contener el foco ígneo, pero el fuego se propagó con rapidez y consumió buena parte del vehículo.

“Estábamos justo en la vereda y vimos cómo empezó a salir humo. Enseguida llamamos a los bomberos”, contó una vecina del sector. Los efectivos del cuartel local llegaron en pocos minutos y lograron sofocar el incendio antes de que alcanzara otros vehículos o viviendas cercanas. El tránsito se mantuvo cortado durante varios minutos en la cuadra para permitir el trabajo del personal de emergencia.

El propietario del Fiat se encontraba dentro del consultorio cuando todo ocurrió. Al salir, se topó con la escena que nadie espera: su auto dañado, rodeado de vecinos, bomberos y humo. “Estaba en shock, no entendía nada. No escuchó nada adentro”, explicaron fuentes del lugar. A pesar de los daños materiales, no se registraron heridos, lo que fue valorado por los presentes como un alivio.

Fuentes consultadas indicaron que el foco del incendio estaría vinculado a una falla eléctrica en el motor, aunque los peritajes determinarán con mayor precisión qué ocurrió.