La Justicia de Chubut avanza en una investigación por graves hechos contra una menor que derivaron en la detención de un hombre en la provincia de Mendoza. El acusado fue localizado en el departamento de Luján de Cuyo y quedó bajo prisión preventiva, mientras se analizan las pruebas reunidas en su contra.

En tanto, se supo que la Fiscalía de Luján de Cuyo formuló cargos contra N.G.J. (33), imputado como presunto autor de dos hechos de abuso sexual infantil y uno de estupro agravado, ocurridos entre julio de 2023 y julio de 2024.

Durante una audiencia celebrada en Sarmiento, Chubut, el juez Ariel Quiroga aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó prisión preventiva por seis meses. El acusado permanecerá detenido en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo solicitó que se declare legal la detención y expuso los elementos reunidos hasta el momento, entre ellos las evidencias recolectadas y los riesgos procesales que justifican la medida cautelar.

El abogado de la fiscalía, Bryan Mac Donald, describió los hechos y la calificación legal provisoria. La defensa pública, por su parte, no se opuso a la apertura de la investigación, aunque pidió medidas alternativas a la prisión, lo que fue rechazado por el magistrado.

La audiencia se desarrolló en la Sala N°1 de la Oficina Judicial, con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Asesoría de Familia.

POR QUÉ LAS VÍCTIMAS TARDAN EN HABLAR

De acuerdo con una guía elaborada por UNICEF, los niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso sexual infantil suelen demorar en contarlo por distintos motivos: miedo, amenazas, vergüenza o falta de adultos que crean en su relato.

Por otra parte, especialistas coinciden en que la Educación Sexual Integral (E.S.I.) cumple un rol esencial en la prevención, ya que brinda herramientas para que los chicos conozcan su cuerpo, identifiquen situaciones inadecuadas y puedan pedir ayuda.

DÓNDE DENUNCIAR Y BUSCAR AYUDA

Cualquier persona que sospeche de un hecho de este tipo tiene la obligación legal de comunicarlo a las autoridades o al organismo de protección correspondiente, sin necesidad de contar con abogado ni autorización previa.

En Sarmiento, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D.) brinda acompañamiento gratuito a niños, niñas y familias.

Dirección: 28 de Julio N°430

Teléfono: (0297) 489-8327

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR