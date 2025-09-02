Héctor Fretes fue condenado el 20 de noviembre de 2018 a la pena de 11 años de prisión efectiva tras ser encontrado penalmente responsable del homicidio de Luis Miguel Curiqueo. Sin embargo, fue beneficiado con libertad condicional. Recientemente fue detenido por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva el lunes, que estuvo presidida por el juez Mariano Nicosia, en relación con la investigación abierta por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, el defensor particular Daniel Fuentes solicitó la morigeración de la prisión preventiva contra su asistido y pidió que se autorice permiso de salidas laborales, ya que tiene la necesidad de trabajar para mantener a sus hijos y en vista de su reinserción social.

Por su parte, el procurador de Fiscalía, Facundo Oribones, solicitó que se rechace dicho pedido, ya que el informe social ha sido muy claro en que no estaban dadas las condiciones para ello y que su padre tiene dificultad para marcar límites. Además, el imputado estuvo evadido de la justicia por 10 días, es decir, que no demuestra sujeción al proceso.

Finalmente, el juez expresó en su resolución que, de ser declarado responsable por el presente hecho, a Fretes se le revocará la libertad condicional que gozaba al momento de cometer el mismo. Es decir, hay reglas de conducta no cumplidas y, además, el juicio del presente caso es dentro de 11 o 12 días; por todo lo cual rechazó el planteo de la defensa.

EL CRIMEN

El hecho tuvo lugar el 8 de septiembre de 2017, a las 3.25 de la madrugada, cuando Miguel Curiqueo falleció producto de un shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego, calibre 32 mm.

Según pudo establecer la fiscalía, los dos disparos se produjeron en el momento en que la víctima intentaba retirarse del lugar, en el umbral del local comercial “Old Draw Pub”.

Los disparos fueron realizados a corta distancia, de izquierda a derecha y levemente hacia atrás. Apenas recibidos los impactos, la víctima se desplazó por la calle Güemes y se desplomó casi a la altura del Banco Nación, donde fue asistido por un testigo que dio inmediato conocimiento a la policía.

Las testigos en el local aseguraron que no hubo ningún tipo de discusión previa, y que el agresor en un momento salió a la camioneta, luego regresó y se escucharon los disparos. Finalmente, el homicida escapó. Diez días después fue detenido en la localidad de Los Antiguos, Santa Cruz.