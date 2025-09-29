En la madrugada del domingo pasado, un trágico accidente vial en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, en Puerto Madryn, terminó con la vida de un bebé de apenas un año y cuatro meses.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:30 horas cuando una camioneta Renault Kangoo, perteneciente a “Lucy Decoraciones”, volcó dentro del anillo vial, desencadenando una dramática secuencia de hechos.

Este lunes por la mañana y en conferencia de prensa, el comisario inspector Víctor Castillo, jefe de la Comisaría Segunda, informó que el personal policial llegó al lugar tras ser alertado por el sistema de monitoreo urbano. Al llegar, encontraron la Kangoo volcada y a un hombre que se identificó como testigo señalado que, al pasar, observó a dos personas intentando colocar nuevamente sobre sus ruedas el vehículo accidentado.

Mientras los intentos se realizaban, uno de los hombres, que se confirmó como el conductor y padre del niño, clamaba por ayuda desesperadamente, ya que su hijo había quedado atrapado dentro del vehículo. Con la colaboración del testigo y otro automovilista que se detuvo para prestar auxilio, lograron poner la camioneta en posición normal, hallando al niño tendido en el suelo, inconsciente, con una grave lesión en la cabeza.

De inmediato, el padre tomó a su hijo en brazos y, junto con la ayuda de un tercero, trasladaron al menor en un vehículo particular al hospital Andrés Ísola. Pese a la rápida asistencia, el niño falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

En la escena del hecho, la Policía realizó la preservación del área, secuestrando dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con rastros de sangre, además de llevar adelante peritajes fotográficos y planimétricos para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el conductor del vehículo, identificado como L. D. R., de 23 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal.

En función de este resultado, el fiscal Mauricio Baigorria ordenó la detención inmediata del joven, que permanece alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención prevista para este lunes, según manifestó el comisario Castillo.

TENSIÓN EN EL HOSPITAL

La tragedia también generó momentos de alta tensión en el hospital Andrés Ísola. La madre del bebé, al ser notificada de la fatal noticia, fue contenida por sus familiares para evitar confrontaciones con el detenido.

Según las fuentes policiales, la pareja estaba separada y existía un régimen de comunicación para la custodia del niño. Se indicó que el conductor había retirado al menor el sábado por la tarde, debiendo devolverlo el domingo a las 14 horas, lo que da un contexto adicional al hecho.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo, con nuevas pericias en curso mientras se aguarda la definición judicial sobre la situación del conductor involucrado en el siniestro. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron este lamentable episodio que conmocionó a toda la comunidad de Puerto Madryn.

Con información de Canal 12, editada y redactada por un periodista de ADNSUR