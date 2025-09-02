Los hechos de violencia protagonizados por personas borrachas representan un riesgo constante para la seguridad de las personas.

En estos casos, la rápida intervención policial es fundamental para evitar mayores daños y garantizar la protección de los involucrados. Este tipo de situaciones suelen implicar altercados, daños materiales y amenazas, que requieren una respuesta inmediata y eficaz de las fuerzas de seguridad.

Un hecho de estas características, ocurrió este martes 2 de septiembre por la madrugada, cuando un hombre de 31 años fue detenido en Lago Puelo luego de protagonizar un violento episodio en la casa de su mamá, en la zona de Paraje Isla Norte.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 3:20, cuando una mujer alertó a la comisaría local sobre el comportamiento alterado de su hijo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. De acuerdo al relato, el joven intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre había roto los cristales de la casa y continuaba alterado, lanzando insultos y gritos. De esta manera, lo detuvieron.

Finalmente fue trasladado al hospital local, donde quedó internado debido a un alto grado de intoxicación alcohólica. Además, permanece bajo custodia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

QUISO ROBAR UNA BICI EN LA CALLE, ROMPIÓ LA CADENA DE SEGURIDAD Y FUE DETENIDO POR LA POLICÍA EN CHUBUT

el pasado lunes 1 de septiembre por la tarde, un hombre fue detenido en el centro de Trelew tras ser sorprendido intentando robar una bicicleta que se encontraba en la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en la calle Belgrano, entre Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo. Según informó la Policía del Chubut, el Centro de Monitoreo dio aviso sobre una persona vestida con ropa oscura que, de manera sospechosa, estaría manipulando una bicicleta.

Personal policial acudió al lugar y encontró al hombre que coincidía con las características informadas. Se encontraba junto a una bicicleta con una linga de seguridad que presentaba daños visibles. Luego se presentó el propietario de la bici, quien explicó que ese elemento no se encontraba en ese estado.

Tras conocer esa situación, los efectivos detuvieron al sospechoso, un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera.

En el lugar se secuestraron una pinza tipo alicate de color negro y amarillo, presuntamente utilizada para forzar la linga, y una mochila negra perteneciente al acusado. En el caso, se supo que la policía continúa con las actuaciones correspondientes.

