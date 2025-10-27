Un hecho insólito se registró la noche del sábado pasado en la ciudad de Salta, cuando un taxista fue demorado en un control de tránsito rutinario que, además de dar positivo en el test de alcoholemia, reveló una situación poco común: su pareja estaba escondida en el baúl del vehículo.

El procedimiento tuvo lugar sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, cuando agentes de la Policía de Tránsito detuvieron al conductor para realizarle un control de rutina. Al constatar que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, los oficiales decidieron profundizar la inspección del vehículo.

ESTABA BORRACHO, LO FRENARON EN UN CONTROL Y ENCONTRARON A SU NOVIA EN EL BAÚL

Durante la revisión minuciosa, los agentes fueron sorprendidos al encontrar a una mujer oculta dentro del baúl del taxi. Ante la pregunta del inspector, el conductor respondió calmadamente que se trataba de su esposa. “Es mi señora”, remarcó. Sin embargo, la mujer, que se encontraba envuelta en una frazada, explicó que había decidido meterse en esa condición para “vigilar a su pareja”.

La joven, de apenas 18 años, confesó que desconfiaba del hombre y que la sospecha de una posible infidelidad la llevó a tomar este extremo para asegurarse de que el taxista no estuviera con otra mujer mientras trabajaba durante la noche.

Según contó el conductor a la policía, su pareja es celosa y temía que él tuviera un romance fuera de la relación. “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, narró frente a los agentes mientras la joven asentía con la cabeza, confirmando sus palabras.

El episodio no solo causó sorpresa por la forma tan poco común en que la mujer decidió “controlar” a su pareja, sino que además derivó en consecuencias legales para el taxista.

SANCIONES Y CONSECUENCIAS PARA EL TAXISTA VIRAL

Las autoridades confeccionaron un acta en la que se notificaron infracciones graves. Primero, por manejar bajo la influencia del alcohol, incumpliendo las normas viales que prohíben conducir en estado de ebriedad. Segundo, por transportar pasajeros de forma ilegal, ya que su pareja viajaba oculta en el baúl, lo cual representa un riesgo serio para la integridad física y la seguridad vial.

El transporte clandestino y las demoras por alcoholemia son faltas sancionadas severamente en la ciudad de Salta, y en este caso el taxista enfrentará multas y posibles procesos judiciales derivados de esta doble infracción.

Con información de El Tribuno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR