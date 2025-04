Un conductor protagonizó un violento ataque a un inspector durante un control de alcoholemia en la ciudad de La Plata. El test de alcoholemia le dio positivo con 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió el pasado 24 de abril, en horas de la noche, frente a la residencia oficial de la Gobernación, ubicada sobre calle 5 entre 51 y 53, cuando un hombre, en aparente estado de ebriedad, fue interceptado por un inspector de tránsito municipal y reaccionó violentamente. El video del la grave situación trascendió en las últimas horas.

Desde el municipio local informaron que el conductor —cuya identidad no trascendió— comenzó a lanzar amenazas de muerte e insultos contra el inspector Nahuel Canosa luego de ser detenido en un control vehicular.

Durante el procedimiento, el hombre reaccionó de forma agresiva y profirió amenazas homofóbicas hacia uno de los agentes presentes, a quien le dijo: “Sos gay, te mataría.”

LOS INDIGNANTES COMENTARIOS HOMOFÓBICOS DEL CONDUCTOR

Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, el conductor intentó evitar el control argumentando: “No me rompas el o... porque no tengo plata. Soy jubilado. Dejá el auto ahí, me voy a mi casa”.

Posteriormente, el hombre aceptó a que le realicen el test de alcoholemia. “No me gusta tu actitud, primero, porque sos gay”, le dijo al agente mientras intentaba colocar la pipeta en el alcoholímetro.

“Te mataría”, agregó, elevando el tono de sus amenazas, según publica Crónica Tv.

La situación se complicó todavía más cuando el hombre tuvo dificultades para usar el alcoholímetro. Mientras los oficiales le explicaban cómo proceder, siguió con sus declaraciones intimidantes.

“No te contrataría si fuera el intendente porque sos gay. Te vas a morir de hambre”, dijo el conductor, y añadió: “Te aclaro que soy católico apostólico romano”.

“Sé que sos gay por cómo me hablás, p... Ahora me querés romper el o... Dale, rompémelo”, continuó el agresor.

El test de alcoholemia arrojó positivo con 1, 35 g/l de alcohol en sangre. , “Si estuviera la ley del hombre, sabés cómo te achuro, ¿no? Te hago carne picada y fatay”.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de hechos no son aislados y que los inspectores enfrentan agresiones con frecuencia durante los controles.

En esta ocasión, el conductor fue demorado y su vehículo quedó retenido, al igual que su licencia, según lo establecido por el protocolo.