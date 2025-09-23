Este pasado lunes 22 de septiembre, personal de la División Canes de la Unidad Regional Puerto Madryn, dependiente del Área Grupos Especiales de la Policía del Chubut, realizó una intervención preventiva en el barrio San Miguel, un sector donde se llevan adelante patrullajes para garantizar la seguridad y el orden en espacios públicos.

LO SORPRENDIERON TOMANDO UNA PLAZA, TIRÓ UN BOTELLAZO Y TERMINÓ DETENIDO

Allí, pasadas las 18.30 horas y durante un patrullaje, el equipo policial identificó a tres jóvenes que se encontraban circulando y consumiendo bebidas alcohólicas en una plaza situada sobre la calle José María Rey, entre España y Albarracín.

La presencia del personal de la División Canes tenía como objetivo principal la prevención de incidentes y el control del cumplimiento de las normas vigentes en espacios públicos, más aún en lugares donde se registran concentraciones de personas, como es el caso de la plaza mencionada.

La dinámica del operativo cambió cuando uno de estos jóvenes, identificado más tarde como H.L., de 22 años, alteró su comportamiento ante la presencia policial. Según el reporte oficial, al momento de retirarse del lugar y mientras los agentes efectuaban su identificación, H.L. arrojó una botella hacia el personal de la División Canes. Afortunadamente, el proyectil no alcanzó a impactar a ningún uniformado, pero la acción fue tomada con suma seriedad dada la agresividad demostrada.

Para intentar controlar la situación, los agentes llevaron a cabo un disparo al aire con carácter intimidatorio, cuyo propósito fue disuadir la actitud hostil del joven y evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para calmarlo, ya que H.L. persistió con un comportamiento agresivo, profiriendo insultos y desafiando a los efectivos a "reñir", según expresaron en el informe policial.

Ante la continuación de la conducta violenta y para resguardar la integridad física del personal y el orden público, los policías decidieron proceder a la demora de H.L. en el lugar. Durante la intervención, los oficiales observaron signos evidentes que indicaban el consumo de alcohol por parte del joven, lo que sumaba un factor de riesgo para la escalada violenta y la alteración del orden.

La pronta respuesta de los efectivos posibilitó que la situación no se desbordara y que se evitara cualquier tipo de enfrentamiento físico que pudiera derivar en heridas o perjuicios mayores para las personas involucradas o para terceros presentes en el lugar. De este modo, la actuación se limitó a la retención del hombre mientras se cumplían los protocolos correspondientes para estos casos.