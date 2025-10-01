Una situación de gran dramatismo se registró el martes por la tarde en la ciudad fueguina de Río Grande, cuando un hombre de 34 años escaló la antena de Radio Nacional en señal de protesta, tras haber sido despedido de su trabajo en el municipio. Desde lo alto de la estructura exigió ser escuchado y reclamó asistencia para él y su familia, al tiempo que amenazó con arrojarse al vacío si no obtenía respuestas.

La situación generó preocupación entre vecinos y autoridades locales. Hasta el lugar arribaron rápidamente personal de emergencia, bomberos voluntarios, personal policial y agentes municipales para contener la situación y garantizar la seguridad del hombre.

Mientras permanecía en la antena, el hombre manifestó su angustia por haber quedado sin trabajo y pidió que algún funcionario se acercara para escuchar sus reclamos.

Según detalló el medio local Actualidad TDF, el ex empleado fue desvinculado de su cargo tras un incidente ocurrido el mes pasado, cuando chocó un vehículo municipal en estado de ebriedad durante un fin de semana. El accidente involucró a un auto estacionado en el barrio Perón y, a raíz de ese episodio, se resolvió su separación del puesto.

Tras varias horas de negociación y el trabajo conjunto de los equipos de seguridad y emergencia, lograron persuadirlo para que descendiera de la estructura sin que se registraran incidentes mayores. Luego de bajar, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y contención psicológica.

El hecho encendió la alarma sobre la importancia de acompañar situaciones de vulnerabilidad emocional y brindar canales efectivos de diálogo para evitar que este tipo de episodios escalen a situaciones extremas.

UNA SITUACIÓN DESESPERANTE QUE SE REITERA

El pasado 22 de septiembre, un hombre de 36 años y actualmente desempleado protagonizó una dramática protesta al treparse a la antena de telecomunicaciones de la Municipalidad, ubicada en el centro de la ciudad.

Con siete hijos a cargo y sin respuestas concretas ante la falta de empleo y asistencia estatal, permaneció más de tres horas a más de 10 metros de altura, exponiendo su vida ante las inclemencias del tiempo y un fuerte viento.

Finalmente, el hombre decidió bajar tras recibir una promesa de diálogo por parte de las autoridades municipales. Tras su descenso hubo una rápida retirada hacia el centro de la ciudad, evadiendo a quienes se habían acercado a contemplar la escena.

🆘 Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, pedir ayuda es fundamental. En Argentina podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 desde cualquier parte del país.