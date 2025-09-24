Un insólito hecho se registró este miércoles en la madrugada, cerca de la 1:20 de la mañana, en una casa en el barrio Los Sauces, en la ciudad de Trelew, cuando un hombre de 34 años que cumplía arresto domiciliario fue sorprendido intentando dañar su tobillera electrónica.

Al llegar al lugar, la policía se encontró con el hombre borracho, afuera de su casa y sentado en una silla, sosteniendo una tenaza en la mano.

El hecho tuvo lugar un domicilio ubicada en la calle Velero Vesta al 1100. Según informó la Comisaría Cuarta, un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que Matías Curruman, se encontraba en el patio delantero de su domicilio con evidentes signos de haber manipulado el dispositivo de control.

Los policías verificaron que la tobillera continuaba colocada en su pie derecho, aunque presentaba daños visibles. Además, el hombre tenía en su mano una tenaza de mango de goma color naranja, que habría utilizado para intentar cortar el dispositivo. Los uniformados también advirtieron que Curruman presentaba un aparente estado de ebriedad, ya que respondía de manera errática cuando se intentaba dialogar con él.

Ante esta situación, se procedió a interceptarlo y asegurar el lugar. En el interior de la vivienda se encontraban la madre y la hermana del detenido, quienes fueron testigos de lo sucedido.

De inmediato se dio intervención al fiscal de turno, doctor Kolch, quien ordenó el secuestro de la herramienta encontrada y dispuso que el hombre continuara en su domicilio bajo custodia preventiva, con rondines policiales sorpresivos para verificar su permanencia en el lugar.

El hombre, con amplios antecedentes policiales, ya en 2021 había sido beneficiado con un permiso laboral . Sin embargo, se quitó la tobillera electrónica y estuvo prófugo por 10 días.

Posteriormente, se notificó a la Oficina Judicial, desde donde se fijó una audiencia de control de detención para las 8:00 de este miércoles en la sede de tribunales de Trelew. El objetivo será revisar la medida coercitiva vigente y definir la situación procesal de acá en más.