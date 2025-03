Está preso en Buenos Aires y estafó a una vecina de Chubut con la compra de un juego de mesa y sillas

HOMICIDO EN BARRIO LAPRIDA El acusado de matar a Maximiliano Cifuentes seguirá preso otros dos meses: “Me quitó todo lo que tenía” La madre del joven celebró la decisión de la Justicia y se opuso a una posible prisión domiciliaria. "No me parece justo que tenga ese beneficio cuando yo no me puedo levantar de la cama", aseguró.