Mariano Gastón Figueroa está imputado por un robo agravado a la casa de una familia en Barrio 13 de Diciembre, hecho ocurrido el 25 de diciembre del 2020. El defensor solicitó el beneficio de salidas laborales para su pupilo; en tanto que la fiscal se opuso ya que “no se dan los requisitos” para ello. Finalmente, el juez penal resolvió rechazar el pedido del defensor.

El defensor, Francisco Romero, solicitó el beneficio de salidas laborales para su pupilo. Se analizó un Informe Social realizado por una profesional del Poder Judicial que no fue favorable. Sin embargo, se sostuvo que Figueroa no registra problemas de conducta en la Alcaldía y requirió se haga lugar el pedido de salidas laborales.

Por su parte la fiscal, Andrea Rubio, expresó que era poco serio el pedido de trabajo extra muro ya que no se cumplen con los requisitos exigidos para ello. El empleador no está inscripto, no posee habilitación y la remuneración va a ser de la propina. Tampoco se cumplen con los requisitos del traslado del imputado desde su lugar de detención, a su lugar de trabajo. Solicitando por todo ello se rechace el pedido del defensor.

Finalmente el juez penal, Mariano Nicosia, resolvió rechazar el pedido del defensor ya que “no es procedente el planteo, la oferta no es suficientemente seria”.

El robo agravado en Navidad en el barrio 13 de Diciembre:

El hecho ocurrió pasado 25 de diciembre de 2020, siendo aproximadamente las 9hs., cuando Mariano Gastón Figueroa ingresó por la puerta principal, que se encontraba sin llave, a una casa en el Barrio 13 de Diciembre.

Allí se encontraban durmiendo la víctima y sus dos hijos menores, quien se despertó, por los ladridos de su perro, se levantó y cuando se dirigió por el pasillo al llegar al sector del living y cocina, se encontró con Figueroa, quien al notar la presencia de la víctima, extrajo del bolsillo derecho de su campera un arma de fuego, tipo revolver color gris oscuro oxidado, y la amenazó diciendo “dame la plata, dame la plata”.

En estas circunstancias, se hicieron presente en el lugar dos menores, quienes al advertir la situación comenzaron a llorar, oportunidad en la que Figueroa amenazó a la víctima diciendo “...dame todo sino les voy a pegar un tiro a tus nenes”, asestándole a la damnificada un golpe en la cabeza con la culata del arma, lo que le provocó un leve mareo y una lesión, ordenándole que traslade los electrodomésticos hacia el final del pasillo, próximo al sector del living.

Así, la víctima debió caminar por el interior de la vivienda a la par de Figueroa, mientras este buscaba que llevarse, revisando los placares y muebles, por el lapso de aproximadamente diez minutos. En esas circunstancias, la damnificada debió sacar diversos elementos de valor.

Una vez que todos los elementos se encontraba en el sector del final del pasillo, Figueroa le ordeno a ésta que los traslade hasta la vereda constituyéndose frente a la vivienda un vehículo Peugeot 207, de color gris, vidrios polarizados, que era conducido por una mujer, robusta, quien descendió y junto con Figueroa, cargaron los elementos en el asient trasero del vehículo y antes de retirarse Figueroa amenazó a la damnificada diciéndole que si hacia algo la iba a matar

Fue detenido por “robo doblemente agravado por ser cometido con un arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, y que fuera utilizada impropiamente, en concurso ideal”, en calidad de “autor”.