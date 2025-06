La Justicia de Comodoro Rivadavia sigue de cerca casos de homicidios recientes, en muchos de los cuales los imputados recibieron medidas de como arrestos domiciliarios, que en ciertos casos han sido incumplidas de manera inexplicable.

En este contexto se encuentra el caso que tiene como imputado a Maximiliano Carriman, imputado por el asesinato de Isaías Jaramillo, ocurrido el 1° de septiembre de 2024 en la zona de quintas del barrio San Martín. El acusado fue beneficiado con arresto domiciliario mientras avanzaba la causa. Sin embargo, protagonizó un hecho insólito que llevó a revocar la medida.

Según se supo, en el marco de un control policial realizado el lunes 23 de junio, Carriman fue sorprendido manejando un auto en la vía pública, pese a que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. De esta manera, cuando vio a la policía, intento escapar pero pudo ser detenido a 10 cuadras del lugar.

En el marco de una audiencia judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Julio Puentes, consideró que el imputado violó el “voto de confianza” otorgado por la Justicia, al haber quedado al cuidado de su pareja. De esta forma, solicitó la revocación de la domiciliaria y el dictado de prisión preventiva por 4 meses, o hasta la audiencia intermedia del juicio por jurados. La acusación ya fue presentada, y en caso de condena, la pena solicitada sería de 18 años de prisión.

Además del peligro de fuga, el fiscal señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que el acusado podría influir sobre los testigos del proceso.

Por su parte, la defensa de Carriman reconoció el incumplimiento, pero pidió que se mantenga el arresto domiciliario con tobillera electrónica, argumentando que “no hay certeza de que la pena sea de cumplimiento efectivo”.

EL CRIMEN DE ISAÍAS JARAMILLO

El hecho a investigado acontece el pasado 1° de septiembre, a las 00:00 hs., en circunstancias que el imputado Carriman se hace presente en el domicilio de la víctima, Jaramillo, en Zona de Quintas del barrio San Martín, apuntándole con un arma de fuego al cuello le refiere, “vos me robaste”. Se produce un forcejeo entre ambos y caen al piso. Al levantarse Carriman efectúa a corta distancia tres disparos de arma de fuego en contra de Jaramillo y luego dispara contra el testigo ocular del hecho, sin alcanzarlo, con el fin de no ser reconocido y para garantizar su impunidad para finalmente huir del lugar. Por su parte la víctima es trasladada en un automóvil particular al Hospital Regional donde pierde la vida como consecuencia de las heridas de arma de fuego sufridas.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió revocar el arresto domiciliario y dictar prisión preventiva, subrayando que Carriman quebró la medida judicial de manera injustificable.

