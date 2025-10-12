En un caso que volvió a poner el foco sobre la legítima defensa en contextos de violencia de género, Verónica Troncoso enfrenta un nuevo juicio por la muerte de su pareja, Walter Vera, ocurrida el 24 de diciembre de 2022 en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Lo que comenzó como una acusación por homicidio agravado derivó en un intenso debate judicial que ya atravesó dos instancias, con testimonios, apelaciones y posturas enfrentadas.

El primer juicio había concluido con una absolución para Troncoso, luego de que el tribunal entendiera que actuó en defensa propia al ser atacada por su pareja. Sin embargo, esa decisión fue anulada en octubre de 2024 por un tribunal superior, que ordenó la realización de un nuevo juicio argumentando la necesidad de una revisión más profunda del caso.

Durante la segunda instancia, que finalizó la semana pasada, se escucharon nuevamente los testimonios y se presentaron los alegatos de la fiscalía y la defensa. La acusación sostiene que Troncoso cometió un homicidio agravado, mientras que su defensa insiste en que fue víctima de violencia por parte de Vera y que solo se defendió con un cuchillo ante una situación de peligro inminente.

Los abogados defensores remarcaron que no existió intención de matar y que el hecho debe analizarse dentro del marco de la violencia de género, un aspecto que ya había sido considerado por el tribunal anterior. Subrayaron además que la joven se encontraba en una situación de vulnerabilidad y que reaccionó impulsivamente para proteger su vida.

Ahora, el tribunal a cargo del juicio deberá decidir si la conducta de Verónica Troncoso encuadra en una legítima defensa o si, por el contrario, configura una responsabilidad penal por homicidio. El veredicto se dará a conocer el próximo martes.

En caso de ser declarada culpable, se convocará a una nueva audiencia para fijar el monto de la pena. De ser absuelta, Troncoso quedará definitivamente libre de cargos. El caso continúa generando debate en la comunidad de Junín de los Andes y en toda la provincia, donde organizaciones sociales y colectivos feministas siguen de cerca el desenlace del proceso judicial.

