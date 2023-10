Esquivó una camioneta, derrapó con la moto y terminó con "lesiones graves": lo trasladaron al hospital Regional

Este lunes por la tarde, la Comisaría Seccional Quinta tomó intervención en un accidente de tránsito, que tuvo lugar en la intersección de las calles Bahamonde y Marcelo Berbel, en el barrio Moure.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:45 horas, cuando una motocicleta intentó esquivar a una camioneta y como consecuencia, derrapó y cayó al suelo.

Según el relato de los involucrados, el motociclista descendía por la calle Bahamonde casi llegando a Marcelo Berbel y logró esquivar a la camioneta de Ibarra, lo que provocó que la moto se despistara y cayera al suelo. Como resultado del accidente, el conductor sufrió fuertes dolencias en su tobillo derecho, lo que se presume podría ser una fractura.

Ante el llamado del centro de monitoreo urbano, las autoridades policiales llegaron rápidamente al lugar y encontraron al motociclista recostado en el suelo, quejándose del dolor. Por lo que, se solicitó asistencia médica y se convocó al servicio de emergencias 107, quienes trasladaron al conductor hacia el hospital Regional, para someterlo a estudios médicos que permitan certificar sus lesiones con exactitud.

Desde el Ministerio Público Fiscal determinaron que no era necesario el secuestro de los vehículos, ya que no existió impacto y no se identificaron circunstancias penales que lo ameriten.